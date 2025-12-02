Sport

Concurență pentru Lyon. Ce alt club din Franța l-a pus în capul listei de achiziții pe Louis Munteanu

După Lyon, un alt club important din Ligue 1 îl are în vizor pe Louis Munteanu. Ce scriu jurnaliștii francezi despre mutarea cu care CFR Cluj are în plan să dea lovitura din punct de vedere financiar.
Răzvan Scarlat
02.12.2025 | 08:00
Louis Munteanu ar putea placa în ianuarie de la CFR Cluj. Sursa foto: sportpictures.eu
Louis Munteanu nu are un sezon strălucit cu CFR Cluj, dar atacantul este sub radarul mai multor formații din Franța. Nu doar Lyon s-a arătat interesată de serviciile internaționalul român, ci și altă echipă de tradiție din Franța. Clubul din Gruia solicită în schimbul vârfului cel puțin zece milioane de euro.

Ce club din Franța îl monitorizează pe Louis Munteanu

Potrivit jeunesfooteux.com, Lyon are concurență pentru semnătura lui Louis Munteanu, care ar trebui să ajungă în Ligue 1 în perioada de mercato din iarnă. Nantes îl monitorizează cu maximă atenție pe român, care ar putea să vină în Franța “la pachet” cu alt jucător.

“În timp ce Louis Munteanu, care va părăsi CFR Cluj în această iarnă, rămâne pe lista lui FC Nantes, numeroși alți jucători sunt monitorizați.
Pe lângă internaționalul român în vârstă de 23 de ani, echipa antrenată de Luis Castro l-ar fi adăugat și pe Ibrahima Cissé pe lista scurtă. Cissé va fi vândut de Schalke 04 în ianuarie pentru a nu pleca gratis la sfârșitul acestui sezon.

Evaluat la aproape 350.000 de euro pe site-ul Transfermarkt, Ibrahima Cissé este un fundaș central internațional malian în vârstă de 24 de ani, cu o înălțime de 1,96 m. Situația de la FC Nantes în ceea ce-i privește pe Louis Munteanu și Ibrahima Cissé este una de urmărit”, notează jurnaliștii francezi.

Câți bani vrea Neluțu Varga în schimbul lui Louis Munteanu

Louis Munteanu, golgheterul SuperLigii din sezonul trecut, nu se mai află în forma din campionatul anterior. În actuala campanie are un singur gol în 12 partide. Chiar și în aceste condiții, Neluțu Varga, patronul CFR-ului, ține la preț.

Sunt discuții, sunt mai multe cluburi interesate de Louis Munteanu. Nu e doar DC United, mai e Lyon, dar și alte echipe sunt cu ochii pe el și vor să facă oferte. Oricum, suma apărută nu e cea reală. Nu discut sub 10 milioane de euro.

Decât să-l dau pe 6 milioane, mai bine îl țin pentru să joace la noi. Am avut și ofertă de 9 milioane de euro, toți banii în mână, dar am refuzat categoric. Vreau măcar 10 milioane de euro! Munteanu e un jucător de mare calitate. Nu negociez sub 10 milioane de euro”, a spus Neluțu Varga, potrivit gsp.ro.

