Concurență pentru Pro TV și Voyo! Unde se mai vede meciul FCSB – Aberdeen

După cum s-a aflat deja, , programat să se dispute joi seară de la ora 21:30 pe Arena Națională și care pornește de la scorul de 2-2, înregistrat în manșa tur de săptămâna trecută din Scoția, poate fi urmărit în direct la TV în România pe Pro TV și pe platforma online Voyo.

Meciul FCSB – Aberdeen nu se vede doar pe Pro TV și Voyo, ci și pe Prima Play, însă această variantă nu este disponibilă decât în afara României

Iar acum a apărut încă o variantă în acest sens. Reprezentanții celor de la Prima au informat în cursul zilei de miercuri că partida va fi transmisă și pe aplicația lor, Prima Play, însă doar pentru abonații din afara României, în mod evident pentru că exclusivitatea pentru difuzarea în țara noastră le aparține celor din trustul Pro.

Nu este pentru prima dată când se întâmplă acest lucru la un meci jucat de campioana României în acest sezon în preliminariile cupelor europene. A fost cazul și la jocul din deplasare cu Shkendija din turul doi preliminar al UEFA Champions League, pierdut de echipa roș-albastră cu scorul de 0-1. Atunci însă, acea partidă a putut fi văzută în România în exclusivitate pe Voyo, nu și pe un canal TV deci.

Fără îndoială că soarta acestei duble manșe rămâne deschisă oricărui deznodământ în baza rezultatului de egalitate înregistrat în turul de săptămâna trecută din Scoția, scor 2-2, iar în acest context să sublinieze în mod special cât de important este ca jucătorii săi să fie concentrați în totalitate încă din primul minut al jocului.

Elias Charalambous: „Cu siguranță este cel mai important meci din acest sezon”

„Da, cu siguranță, jucăm mâine pentru a intra în grupa din Europa League, știm cât de important este pentru club și pentru toată lumea din România. Nu este ușor, este foarte greu, băieții sunt concentrați pentru a câștiga și pentru a intra în grupă. Cu siguranță este cel mai important meci din acest sezon.

Există o senzație că în Europa League este ușor și singurul lucru care trebuie să ne intereseze este Champions League. Nu, este un lucru uriaș pentru România, pentru toată lumea. Avem jucători foarte inteligenți, nu au nevoie de discursul pentru a înțelege. Au înțeles, știu, nu aveau nevoie de mine ca să audă, sunt convins că mâine vor arăta atitudinea corectă pentru a ne califica”, a declarat antrenorul cipriot.