Concurență serioasă pentru Louis Munteanu! Echipa din Ligue 1 interesată de atacantul român a pus ochii pe un fotbalist de 24 de milioane de euro

Louis Munteanu se află pe lista unui club important din Ligue 1, însă francezii iau în considerare și alte variante pentru postul de atacant.
17.08.2025 | 19:50
Echipa care îl dorește pe Louis Munteanu are pe listă un atacant cu meciuri în Champions League. FOTO: colaj Fanatik

Rennes se numără printre formațiile interesate de un transfer al lui Louis Munteanu, iar șansele ca mutarea să se finalizeze au crescut după ce francezii l-au vândut pe Arnaud Kalimuendo în Premier League. „Roș-negrii” au însă și o altă variantă pentru postul de atacant: un fotbalist cotat la 24 de milioane de euro.

Concurență serioasă pentru Louis Munteanu! Cine este atacantul dorit de Rennes

Rennes l-a cedat pe Arnaud Kalimuendo la Nottingham Forest, în schimbul sumei de 30 de milioane de euro, iar francezii caută un atacant pentru a-l înlocui pe fotbalistul care a marcat 18 goluri în stagiunea precedentă.

Pe lista clubului se află golgheterul Superligii din stagiunea precedentă, Louis Munteanu, care ar putea să o părăsească pe CFR Cluj în această vară. L’Equipe a dezvăluit că gruparea din Ligue 1 are pe listă și un alt fotbalist: Conrad Harder, de la Sporting.

Danezul cotat la 24 de milioane de euro ar avea mai multe șanse să joace în noua stagiune, după ce starul portughezilor, Viktor Gyokeres, a semnat cu Arsenal, însă opțiunea unui transfer în Franța ar putea fi greu de refuzat.

Harder a semnat cu Sporting în vara anului trecut, după ce lusitanii au plătit 19 milioane de euro celor de la Norsjaelland în schimbul său. Danezul a marcat 11 goluri în cele 47 de partide disputate în primul său sezon la Sporting și a impresionat și în tricoul naționalei U21 la Campionatul European.

Când ar putea reveni Louis Munteanu pe gazon

După ce a evoluat în meciul tur cu Braga (1-2), Louis Munteanu a absentat în manșa secundă, pierdută de „feroviari” cu 0-2 în Portugalia. Atacantul nu s-a aflat în lot nici pentru meciul dintre CFR Cluj și FC Botoșani, iar Dan Petrescu a dezvăluit când ar putea reveni acesta pe gazon.

„Sperăm ca Louis să poată juca joi (n.r. în meciul cu Hacken). Facem tot posibilul, dar sunt dubii”, a transmis tehnicianul. Duelul dintre BK Hacken și CFR Cluj, din prima manșă a play-off-ului din Conference League, va avea loc joi de la ora 20:00.

  • 5 milioane de euro este cota actuală a lui Louis Munteanu
  • 25 de goluri a marcat atacantul în sezonul trecut
