Concurență serioasă pentru Louis Munteanu! Echipa din Ligue 1 interesată de atacantul român a pus ochii pe un fotbalist de 24 de milioane de euro

Rennes se numără printre formațiile interesate de un transfer al lui Louis Munteanu, iar ș . „Roș-negrii” au însă și o altă variantă pentru postul de atacant: un fotbalist cotat la 24 de milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Concurență serioasă pentru Louis Munteanu! Cine este atacantul dorit de Rennes

Rennes l-a cedat pe Arnaud Kalimuendo la Nottingham Forest, în schimbul sumei de 30 de milioane de euro, iar francezii caută un atacant pentru a-l înlocui pe fotbalistul care a marcat 18 goluri în stagiunea precedentă.

Pe lista clubului se află golgheterul Superligii din stagiunea precedentă, Louis Munteanu, care ar putea să o părăsească pe CFR Cluj în această vară. a dezvăluit că gruparea din Ligue 1 are pe listă și un alt fotbalist: Conrad Harder, de la Sporting.

ADVERTISEMENT

Danezul cotat la 24 de milioane de euro ar avea mai multe șanse să joace în noua stagiune, după ce starul portughezilor, Viktor Gyokeres, a semnat cu Arsenal, însă opțiunea unui transfer în Franța ar putea fi greu de refuzat.

Harder a semnat cu Sporting în vara anului trecut, după ce lusitanii au plătit 19 milioane de euro celor de la Norsjaelland în schimbul său. Danezul a marcat 11 goluri în cele 47 de partide disputate în primul său sezon la Sporting și .

ADVERTISEMENT

Când ar putea reveni Louis Munteanu pe gazon

După ce a evoluat în meciul tur cu Braga (1-2), Louis Munteanu a absentat în manșa secundă, pierdută de „feroviari” cu 0-2 în Portugalia. Atacantul nu s-a aflat în lot nici pentru meciul dintre CFR Cluj și FC Botoșani, iar Dan Petrescu a dezvăluit când ar putea reveni acesta pe gazon.

ADVERTISEMENT

„Sperăm ca Louis să poată juca joi (n.r. în meciul cu Hacken). Facem tot posibilul, dar sunt dubii”, a transmis tehnicianul. Duelul dintre BK Hacken și CFR Cluj, din prima manșă a play-off-ului din Conference League, va avea loc joi de la ora 20:00.

ADVERTISEMENT