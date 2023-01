Concurenţă serioasă pentru Netflix şi HBO Max. Un nou serviciu de streaming se lansează în România în prima parte a anului

În prima parte a acestui an se va lansa un nou serviciu se streaming, care va reprezenta o adevărată concurență pentru Netflix și HBO Max. Vor fi difuzate seriale deja lansate, dar și altele noi.

Noua platformă de streaming va prelua câteva emisiuni și seriale care s-au difuzat în trecut pe HBO Max. Printre ele se numără și producțiile românești Ruxx, Hackerville, Bani Negri și .

Acestea vor fi disponibile pe platforma de streaming SkyShowtime, care se va lansa în România și în alte țări din regiune în perioada următoare.

Platforma va concura cu Netflix și HBO Max, care sunt cele mai populare la noi în țară. Alte platforme existente în România sunt Amazon Prime Video și , aceasta din urmă având deja un număr mare de abonați, la mai bine de jumătate de an de la lansare.

SkyShowtime a anunțat că a cumpărat drepturi exclusive pe teritoriul Europei, de la Warner Bros. Discovery, pentru 21 de seriale locale. Printre ele se numără și anumite titluri HBO Max din regiune, unele dintre ele fiind menționate mai sus.

Achiziția include 168 de episoade (peste 150 de ore) de programe noi, dar și unele care au fost deja lansate.

Sunt incluse trei seriale noi, a căror producție a fost finalizată. Acestea vor avea premiera mondială pe SkyShowTime anul acesta. Astfel, platforma va dezvolta și programe originale.

Totodată, SkyShowtime va avea opțiunea de a dobândi drepturi la nivel mondial pentru toate show-urile care vor fi reînnoite. Compania va putea comanda și noi sezoane pentru anumite show-uri.

SkyShowtime este deja prezent pe 12 piețe. Serviciul de streaming s-a lansat pentru prima dată în septembrie în Danemarca, Finlanda, Norvegia şi Suedia. S-a lansat apoi și în Portugalia și Olanda în noiembrie.

În decembrie, SkyShowTime a fost lansat în Bulgaria, Croația, Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Muntenegru și Slovenia.

În prima parte a lui 2023, platforma se va lansa pe piețele din Albania, Andorra, Cehia, Kosovo, Macedonia de Nord, Polonia, Slovacia, Ungaria, România și Spania, potrivit .

Ce seriale vor putea fi vizionate pe noua platformă de streaming

Printre serialele care vor face parte din oferta SkyShowTime sunt incluse ID (Finlanda și Suedia), The Winner (Cehia și Slovacia) și Warszawianka (Polonia).

De asemenea, pe noua platformă va avea loc și premiera sezonului doi din Por H o Por B (Spania). Va fi disponibil, de asemenea, și primul sezon al serialului. Datele de premiere pentru aceste producții vor fi anunțate ulterior de către companie.

Pe SkyShowTime vor fi fi disponibile și alte seriale care au fost lansate pe HBO Max, dar care se vor muta pe noua platformă.

Printre ele se numără Beforeigners (Norvegia), Kamikaze (Danemarca), Beartown, Lust (ambele din Suedia) și The Informant (Ungaria).

Începând cu luna martie 2023, în afară de cele nouă show-uri noi și actuale, mai multe sezoane din 12 seriale cunoscute existente pe HBO Max vor fi disponibile exclusiv pe SkyShowTime.

Iată care vor fi show-urile disponibile pe SkyShowTime, în afară de cele menționate anterior: Czech it Out (Cehia), Foodie Love (Spania), No Activity (Spania), Pray, Obey, Kill (Suedia), Success (Croaţia), Todo Lo Otro (Spania), Sleepers (Cehia), Welcome to Utmark (Norvegia).

Abonații SkyShowTime vor putea viziona toate show-urile achiziționate pe toate cele 22 de piețe ale sale.

În afară de aceste programe, platforma va difuza și filme în premieră exclusivă, dar și seriale noi. Va fi disponibil și conținut pentru copii și familie.

Mai mult, abonații vor putea viziona și titluri care aparțin Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios şi Peacock.

Ce spune CEO-ul SkyShowTime despre noul serviciu de streaming

CEO-ul companiei a făcut câteva declarații despre serviciul de streaming disponibil și la noi în țară în curând.

“Aceasta este o achiziţie de referinţă pentru SkyShowtime, oferindu-ne oportunitatea de a avea o oferă solidă de programe originale dezvoltate local cu mult înaintea planificării noastre iniţiale.

Fiind un serviciu de streaming creat special pentru Europa, SkyShowtime se angajează faţă de consumatorii de pe pieţele noastre.

Programele cu conţinut dezvoltat local sunt o parte importantă a strategiei noastre şi suntem încântaţi să fim casa acestor noi seriale, precum şi a show-urilor populare care au rezonat cu publicul din ţările nordice, Europa Centrală şi de Est şi Spania.”, a declarat Monty Sarhan, CEO-ul SkyShowTime.