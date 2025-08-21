Concurență serioasă pentru Voyo la Aberdeen – FCSB. Sunt vești excelente pentru toți românii. Nu doar platforma de streaming a Pro TV-ului va transmite meciul

Românii care nu au . Prima manșă a „dublei” din play-off-ul Europa League va fi difuzată, gratuit, și pe postul național de radio.

Aberdeen – FCSB, transmis pe Voyo, platforma Pro TV. Vezi meciul live video online

Aberdeen și FCSB se luptă pentru un loc pe tabloul principal din UEFA Europa League. Prima manșă a „dublei” este programată joi, 21 august, de la ora 21:45. În România, partida de pe Pittodrie Stadium va putea fi urmărită exclusiv pe Voyo, platforma de streaming a celor de la Pro TV.

Aberdeen – FCSB va fi al treilea meci european al roș-albaștrilor care se vede pe Voyo. Platforma de streaming a mai difuzat Shkendija – FCSB 1-0, prima manșă din turul 2 preliminar Champions League, și Drita – FCSB 1-3, manșa secundă a „dublei” din turul 3 preliminar Europa League.

La ultimul joc, cel din Kosovo, românii au avut mari probleme cu Voyo. astfel că trustul din Pache Protopopescu a fost nevoit să difuzeze meciul la TV, pe Pro Arena.

Soluții pentru români. Află tot ce se întâmplă în Aberdeen – FCSB

După problemele de la partida cu Drita, Pro TV și-a prezentat scuzele în fața abonaților Voyo, pe care i-a răsplătit cu un abonament gratuit pentru următoarele cinci luni.

Cu toate acestea, cei care nu au cont, pot fi la curent cu ceea ce se întâmplă în Aberdeen – FCSB fără să plătească vreun ban. În țara noastră, meciul din Scoția va fi difuzat inclusiv la Radio România Actualități, care este postul național de radio.

Cum poți prinde Radio România Actualități

Radio România Actualități poate fi recepționat pe mai multe frecvențe FM în funcție de zonă, dar și online prin intermediul site-ului oficial sau al aplicației mobile. De asemenea, emisiunile pot fi ascultate și pe platformele de streaming audio. Pentru a prinde Radio România Actualități, există mai multe opțiuni:

Recepție FM: Puteți căuta frecvențele specifice pentru zona dvs. pe site-ul oficial sau prin intermediul unei căutări online.

Online: Accesați site-ul sau descărcați aplicația mobilă pentru a asculta postului.

Platforme de streaming: Radio România Actualități este disponibil și pe platformele de streaming audio precum Spotify, Apple Music etc., unde poate fi ascultat prin căutarea postului.

Frecvență Radio România Actualități

RRA are frecvențe proprii în aproape toate orașele din România. Exemplu: 105,3 MHz în București. Frecvențele exacte pentru fiecare localitate se găsesc pe site-ul Radio România Actualități.

Cum vezi online, legal, meciul Aberdeen – FCSB

În România, Pro TV a achiziționat drepturile de difuzare pentru Aberdeen – FCSB și îl va transmite exclusiv pe platforma de streaming Voyo. Așadar, cea mai sigură și legală variantă este accesarea platformei Voyo cu un abonament valid joi, 21 august, de la ora 21:45, când e programat startul meciului de pe Pittodrie Stadium.

Un abonament lunar Voyo costă echivalentul a 4,84 de euro (TVA inclus). Abonamentul este valabil pentru o perioadă de 30 de zile.