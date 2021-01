Concurentă surpriză la Survivor România! Cine este Georgiana Lupu de la Războinici: viața ei a fost un infern

O nouă concurentă surpriză a fost anunțată la Survivor România! Georgiana Lupu va face parte din echipa Războinicilor, iar povestea ei de viață a fost cunoscută de o țară întreagă și este una impresionantă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Georgiana este o fostă campioană de bob din România ai cărei poveste de viață a impresionat pe toată lumea. Sportiva în vârstă de 23 de ani s-a născut în penitenciar și a crescut fără părinții ei.

Nu și-a cunoscut niciodată tatăl și nu a fost ajutată de vreun tutore biologic pentru a răzbi în viață, dar asta nu a debusolat-o, ba chiar i-a dat mai multă forță și ambiție să facă tot ce își dorește, să se ia la trântă cu viața, lucru pe care l-a și reușit.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Georgiana Lupu de la Survivor România are o poveste de viață care bate orice film

A devenit campioană națională la bob și vicecampioană la atletism, iar publicul a văzut-o în mai multe intervenții televizate, în special la trustul Intact, acolo unde și-a spus povestea.

Georgiana a apărut la „Acces direct” chiar anul trecut unde a povestit că mama ei era închisă pentru că a furat ca să aibă ce să îi dea ei de mâncare, iar despre tată știe doar că ar fi din Congo, Africa.

ADVERTISEMENT

Telespectatorii au putut-o urmări și la iUmor, iar la un moment dat a fost invitată în emisiunea „Sinteza zilei” de la Antena 3 unde a vorbit despre luptele pe care le-a dus până la frageda vârstă de 23 de ani, căci viața chiar a pus-o la încercare.

„Mama nu avea posibilitatea să mă crească”

„Eu m-am născut în puşcărie, apoi am fost luată de Protecţia Copilului Bacău, pentru că mama nu avea condiţii să mă crească. M-am trezit direct la cămin, atâta ştiu”, a povestit Georgiana în emisiunea lui Gâdea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Am aflat că sunt născută în pușcărie după vârsta de 7-8 ani. Mi-a spus o doamnă din centru. Am întrebat-o dacă știe mai multe despre mine, pentru că fiecare copil care creşte la orfelinat are o așa-zisă mamă, iar acea femeie trebuie să scrie câte ceva despre noi într-un caiet, în fiecare lună, se numeşte Poveştea vieţii.

Când am aflat, a fost foarte dureros. Eu ştiam că mama a fost de acord ca să ajung acolo, pentru că ea nu avea posibilitatea să mă crească. Am întrebat-o cine este tatăl meu, a zis că o să-mi spună când o să mai cresc. Tot am aşteptat”, a adăugat cu lacrimi în ochi tânăra sportivă.

ADVERTISEMENT