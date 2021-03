Concurenți urmăriți de ghinion la Survivor România. Jador, următorul eliminat?

Jador ar putea fi următorul concurent eliminat de la Survivor 2021. Artistul de muzică de petrecere a reușit să își pună fanii pe jar și să stârnească semne de întrebare, astăzi, cu cea mai nouă imagine publicată pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Este cunoscut faptul că Faimosul s-a accidentat de câteva ori, în timpul probelor de pe traseu, motiv pentru care ar putea părăsi jungla din Republica Dominicană. Jador le-a transmis fanilor un mesaj, alături de o imagine, despre care mulți s-au întrebat dacă nu ar putea fi chiar anunțul revenirii sale în țară.

Nu este singurul concurent din al doilea sezon Survivor România, transmis de Kanal D, cu un astfel de parcurs. Și alți colegi din cadrul show-ului ce se desfășoară în jungla din Republica Dominicană au fost parcă urmăriți de un mare ghinion.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jador, eliminat de la Survivor 2021? Cum și-a pus artistul fanii pe jar

Jador le-a arătat tuturor, astăzi, o poză inedită, în care apare alături de doi câini, cel mai probabil animalele sale de companie. Vedeta a suferit foarte mult din pricina accidentărilor suferite, având probleme atât cu spatele, cât și la un genunchi.

Solistul de 25 de ani a solicitat și intervenția medicului în cadrul probelor de pe traseu în care a suferit căderi fizice. Telespectatorii l-au putut urmări și în acele momente grave, când se zvârcolea de durere, fiind acoperit de nămol. Pe numele său real Remus Ionuț Dumitrache, concurentul din echipa Faimoșilor a suferit și o accidentare la nivelul genunchilor.

ADVERTISEMENT

“Mă doare rău! Aoleu, dacă vede mama, plânge. Am zis că gata, l-am rupt, plec acasă. Nici că nu plec. Nici fără picioare nu plec acasă!”, susținea Jador, vizibil răpus din pricina durerilor fizice.

Postarea făcută de Jador a venit ca o mare surpriză pentru urmăritorii lui din mediul online, care s-au întrebat dacă nu cumva este vorba de o nouă eliminare de la Survivor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Vă mulțumesc, dragilor, pentru că datorită vouă Jador a ajuns la 1 milion de urmăritori”, a fost mesajul artistului.

Jador le-a mulțumit fanilor când a “împlinit” un milion de urmăritori pe Instagram. La rândul lor, aceștia i-au adresat diverse curiozități despre participarea lui în show-ul de la Kanal D: “Cum a fost la Survivor?” sau “Felicitări, Jador! Meriți mult mai mult! Esti puternic și îmi place foarte mult caracterul tău! Ești un adevărat luptător! Te iubim!”. Au fost însă mesaje lăsate fără răspuns, din motive evidente pentru competiție.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Concurenții urmăriți de ghinion în Dominicană, din cauza accidentărilor

Majda, interzis din partea medicilor să mai participe

Un alt exemplu de accidentare de acest fel a fost cel al Majdei Aboulumosha. Actrița din serialul Regina a fost sfătuită de către medic să nu mai facă efort, după ce a suferit din pricina gleznei. Totuși, aceasta a susținut că problemele de sănătate cu care s-a ales pe parcursul lunilor departe de țară nu ar împiedica-o în ceea ce privește o nouă participare la Survivor România.

De asemenea, a susținut în diverse interviuri că a avut momente în care a leșinat din pricina faptului că nu se alimenta corespunzător, dar și că a vomitat de câteva ori în timpul nopții, cât era în Dominicană.

ADVERTISEMENT

Alexandra Stan, probleme serioase la nivelul pielii

Alexandra Stan a avut nevoie de momente bune să își revină tot din pricina dificultăților suferite pe traseu. A fost sfătuită de medici să nu mai participe în competiția foarte dificilă și să bată în retragere și după ce pielea ei a fost afectată de razele nocive ale soarelui. Mai mult, când se pregătea să onoreze invitația într-o emisiune TV, artista a suferit o nouă accidentare, iar glezna ei a fost afectată iarăși, din pricina unei luxații.

“După cum vedeţi am o faţă foarte arsă pentru că am fost expusă la soare mult timp. Sunt un fel de Cenuşăreasa. Am venit la o clinică ca să mă transform, aşa că voi face un tratament cu aur. Am şi un picior umflat. Glezna dreaptă e foarte umflată”, a susținut Alexandra Stan când a revenit în țară.

ADVERTISEMENT

Lucian Barbu, probleme grave la genunchi

Lucian Barbu a avut o accidentare care i-a adus eliminarea de la Survivor 2021. Mulți au considerat că la fel s-ar putea întâmpla și cu Jador, după ce l-au văzut pe Războinic într-o situație similară, având probleme grave la nivelul genunchiului. Sportivul a revenit în România având și un ligament rupt.

”Cunosc foarte bine ce înseamnă să rupi un ligament, am văzut negru în fața ochilor atunci, știam că ăsta este finalul competiției. Niciodată nu am mai avut o accidentare la picior. Este incredibil, eram sigur pe mine în competitție, Survivor a fost exact ce mi-am dorit în viața. Pe termen lung, activitatea mea sportivă nu va avea de suferit din cauza acestei accidentari și sper să revin la Survivior la anul. Noaptea era un frig. Staff-ul a fost ireproșabil”, a susținut Lucian Barbu, după ce a plecat de la Survivor.