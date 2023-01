Concurenții care i-au lăsat mască pe jurații de la Românii au talent: „Mă simt prost. Am pus o etichetă”

După 12 sezoane pline de Românii au talent, jurații și mai ales cei cu „vechime” -vorbim aici de Andra și Andi Moisescu- nu s-ar mai fi așteptat să fie surprinși, dar în cel de-al 13-lea lucrurile au luat o întorsătură…magică și concurenți de la care nu sperau să primească prea mult, i-au lăsat mască pe toți.

Momentele care i-au lăsat mască pe jurații de la Românii au talent în cea de-a doua ediție a sezonului 13

Începutul de an a adus și una dintre cele mai iubite emisiuni de la Pro TV. de la care chiar jurații declarau că . Totuși, după atâția ani, poporul talentat pe care Pavel Bartoș îl salută la fiecare final de ediție mai are multe de oferit.

ADVERTISEMENT

Generația nouă vine tare din urmă și copii ce provin din colțuri diferite ale țării, dar nu numai, demonstrează că viitorul nu e fără speranță.

În ediția cu numărul doi a sezonului proaspăt început s-au întâmplat lucruri greu de trecut cu vederea, atât pentru cei de acasă, dar mai ales pentru Andra, Andi Moisescu, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete- vedetele din juriu- și Smiley și Pavel Bartoș- prezentatorii show-ului.

ADVERTISEMENT

De pildă, Sofia Neacșu, o fetiță de doar 11 ani, a făcut magie pe scena de la Românii au talent, nu în sensul propriu, ci cu vocea. Când se întorcea cu o jumătate din rochie, era o măiastră cântăreață de operă, pe cealaltă parte- recita ca nimeni dint-un musical.

Sofia Neacșu, copila de 11 ani considerată supradotată de jurații Românii au talent

La început, toți au crezut că au în față doar un copil ca mulți alții, care știe să cânte, dar ce a făcut pe scenă a fost neașteptat, felul în care a schimbat cu atâta ușurință registrele, ca într-o joacă, i-a făcut pe jurați să o încadreze în topul celor mai buni concurenți din sezonul 13 Românii au talent.

ADVERTISEMENT

„Ce ai făcut tu este foarte, foarte, foarte greu și nu vorbesc din punct de vedere muzical. Ca prezență, să poți să faci coerent un astfel de moment, cel puțin din punct de vedere actorie, aveai între 1 și 1000 gradul de dificultate, tu te-ai dus la 999. Ai ales ce era mai greu”, i-a spus Dragos Bucur micuței căreia nu-i venea să creadă ce aude.

Mihai Bobonete, de asemenea, a afirmat că o vede pe Sofia câștigătoare și a recunoscut că nu avea habar ce o să urmeze când copila a urcat pe scenă.

ADVERTISEMENT

„Eu te suspectez pe tine că ai fi supradotată. Eu cred că ești un copil care are ceva în plus față de ceilalți copii. Pentru că ceea ce am auzit și ceea ce am văzut este de domeniul irealului.

ADVERTISEMENT

Nu văd asta în fiecare zi, nu am văzut-o nici chiar aici în sutele de numere pe care le-am văzut la Românii au talent, n-am văzut asta nici pe internet. Ceea ce am văzut în seara asta e ceva aproape unic. Tu meriți să câștigi Românii au talent anul ăsta, de departe”, a remarcat Mihai Bobonete.

Sandip a venit tocmai din India, dar a fost luat la mișto de jurați. Ce a urmat, însă, i-a făcut să regrete

Uneori, viața oferă lecții neașteptate oamenilor, iar vedetele Românii au talent au învățat asta pe pielea lor. La un moment dat, pe scenă și-a făcut apariția Sandip, un băiat cu o ținută ce amintea de cele ale lui Michael Jackson, lucru care i-a și amuzat pe jurați, mai ales că tânărul de 22 de ani nu era nici foarte înalt și afirma cu zâmbetul pe buze că are 42 de kilograme- de care era chiar foarte mândru.

„Mă numesc Sandip Brahmin. Sunt din India, din Darjeeling. Dansez online și, de asemenea, în viața reală dau lecții de dans copiilor.

Cred că am dansul în sânge, de fapt, nu știu de ce dansez. Îmi spui să dansez și dansez. E de ajuns să pui muzică. Dansez pe stradă, dansez peste tot. Mama mea a vrut să fie dansatoare, dar tatăl ei nu i-a dat voie. Mama e casnică, iar tata lucrează în industria ceaiului.

Visul meu să dansez în filme, să fiu faimos, să duc o viață bună”, a mărturisit Sandip.

Când muzica a început, Sandip s-a transformat și a combinat niște mișcări nemaivăzute. Jurații au rămas blocați, s-au mirat că „nu are oase”, iar la final s-au ridicat în picioare și așa au mai rămas. Întreaga sală a strigat în cor să i se acorde un Golden Buzz, dar pentru că momentul s-a petrecut în ultima zi de filmare, nimeni nu mai putea face asta.

„Primul moment de aici de la Românii au talent în care ne-am ridicat, am aplaudat și am rămas în picioare. Eu vreau doar să înțelegi un lucru, el nu are nevoie de Golden Buzz, sigur vei ajunge în finală”, i-a spus Mihai Bobonete.

Andra: „Mă simt prost”

Din întâmplare, Dragoș Bucur a vizitat locul natal al lui Sandip și și-a amintit că oamenii trăiesc în condiții precare, dar care nu l-au oprit pe tânăr să strălucească.

„Nu vă închipuiți cum e acolo. Oamenii trăiesc în niște cutii de tablă, înconjurați de gunoaie și nu au nimic. Băi, și iese unul ca el. Un autodidact, un om care nu are cum să strălucească, cel puțin teoretic, se urcă pe scenă și ne rupe, ne ridică în picioare pe toți. Toată lumea s-a îndrăgostit de omul ăsta”, a remarcat Dragoș Bucur.

Puțin rușinată, Andra și-a recunoscut greșeala, aceea de a pune o etichetă, fără să știe ce se ascunde în spatele înfățișării aparent amuzante a concurentului de la Românii au talent.

„Știi ce mi s-a întâmplat acuma? Mă simt prost, cumva, că el când a intrat, m-am amuzat. Am zis că n-o să fie un moment…imediat am pus etichetă”, a mărturisit Andra.

Andi Moisescu a susținut-o și și-a asumat că primele lor reacții nu au fost cele mai potrivite.

„Când a intrat pe scenă l-am și luat la mișto. O prostie, mă, îți dai seama. Habar nu aveam că o să vină fenomenul tuturor celor 13 sezoane de până acum. Este descoperirea emisiunii. După ce o să apară la noi, viața lui se va schimba”, a completat juratul de la Românii au talent.

Ce a făcut Dragoș Bucur pentru bani: „E o viață foarte grea”

Tot un moment magic, al unui bărbat din Paris, costumat în statuie, i-a amintit lui Dragoș Bucur de anii frumoși, dar grei, în care își câștiga banii pe stradă.

„V-am zis că am făcut de-astea pe stradă? Statui. Cred că am fost primul în România care a făcut asta, în 1997, în parcul Herăstrău.

A fost o experiență inedită pentru mine. Am făcut vreo 2-3 ani. E o viață foarte grea. Eu o făceam doar în weekend, din nevoia de a câștiga niște bani în plus. E foarte greu să trăiești din spectacole stradale și, din păcate, ajungi să te plafonezi”, a dezvăluit Dragoș Bucur la Românii au talent.