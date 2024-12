Concurenții din echipa lui Smiley, emoții mari înainte de primul live de la Vocea României. Cine va câștiga marele trofeu: „Când am auzit decizia lui Tudor, m-am întristat”

Andra Argișanu, Eliza Chifu, Robert Lukian, concurenții din echipa lui Smiley, intră astăzi în prima etapă de LIVE la Vocea României. Finala este aproape, iar lupta este din ce în ce mai serioasă. Fiecare ediție a emisiunii de la Pro TV devine din ce în ce mai dificilă, dar și mai încărcată emoțional.

Câștigătorul Vocea României este în echipa lui Smiley?

S-au strâns rândurile și din 36 de concurenți au rămas mai puțin de jumătate în lupta pentru marele trofeu Vocea României. În urma deciziilor antrenorilor, în primul LIVE din acest sezon. Reporterii FANATIK au aflat cum se simt concurenții antrenorului Smiley și de ce consideră că merită să meargă mai departe.

Ce a însemnat pentru tine, până acum, experiența de la Vocea României?

– Andra Argișanu: Pentru mine, până acum, experiența de la Vocea României a însemnat o adevărată evoluție. După mult timp în care nimeni nu mă asculta, aici m-am simțit ascultată și cel mai important, înțeleasă.

Chiar dacă am avut probleme în ceea ce privește încrederea de sine, am reușit să îmi găsesc această încredere. Am reușit să învăț să mă bucur mult mai mult de momentul trăit pe scenă. Să nu mai conteze nimic altceva, decât muzica și ceea ce simt eu. Mai exact emoția pe care o trăiesc de fiecare dată.

– Eliza Chifu: Dintotdeauna mi-am dorit să particip la acest concurs. Îmi amintesc cu lacrimi în ochi momentele din copilărie în care urmăream cu sufletul la gură prestațiile altor concurenți. Sunt recunoscătoare că acum mă număr printre cei care aduc bucurie publicului prin prestația lor live. Este o onoare pentru mine să fac parte din această echipă.

– Robert Lukian: Experiența asta este ceva ce mi-am dorit tare mult, dar în același timp înseamnă și un moment nou în viața mea și o schimbare de țară. Am lăsat totul în Suedia și m-am mutat în București.

Cum este Smiley antrenorul prin ochii echipei lui, de la Vocea României

Cât de importantă consideri că este chimia pe care o ai cu antrenorul?

– Andra Argișanu: Din punctul meu de vedere, chimia pe care o ai cu antrenorul tău reprezintă un factor foarte important în acest concurs, poate unul dintre cei mai importanți.

Smiley a înțeles prin câte am putut să trec de-a lungul timpului. A înțeles că de mic copil am luptat cu problema mea de sănătate, mai exact cu parapareza spastică pe care o am. A înțeles că boala mea constă în faptul că am gleznele și oasele foarte fragile, așa încât îmi e greu și să stau ceva timp în picioare.

De mică nu am reușit să merg bine în picioare, așa încât îmi venea greu să pun piciorul în pământ. Cu multă muncă și mult efort, am reușit în timp să reglez această problemă, prin terapie și kinetoterapie. Pentru mine, a însemnat enorm faptul că Smiley m-a susținut mereu și a reușit să mă facă să zâmbesc mult mai mult.

A înțeles că am o problema în ceea ce privește expresivitatea. Dar m-a făcut să înțeleg că tot ceea ce contează este să trăiești momentul și emoția de pe scenă și să încerci, prin trăirea ta, să exprimi ceea ce simți din momentul în care începi să cânți.

Ce spun concurenții despre relația cu antrenorul lor, Smiley?

– Eliza Chifu: Înainte de a discuta despre ideea de competiție, această emisiune pune accent pe conceptul de echipă. Rolul antrenorului este mult mai important decât v-ați putea imagina, el fiind cel care formează echipa propriu-zisă.

Antrenorul are responsabilitatea de a menține unitatea echipei, de a motiva concurenții și de a le oferi speranță. Astfel, între concurenți și antrenori s-a format o legătură aproape familială.

Știți acele sfaturi pe care le primești de la un prieten mai mare sau de la un frate? Așa aș descrie, cel mai bine, interacțiunile din interiorul echipei Smiley. Desigur, din punctul meu de vedere.

– Robert Lukian: Chimia între mine și Smiley este foarte importantă pentru că vreau să mă cunoască cât mai bine și să facem un show spectaculos. Este important să avem o relație bună, de prietenie, așa cum a devenit. Totul curge mai ușor în competiția asta dacă ne înțelegem bine.

Cu ce momente dificile s-au confruntat concurenții din echipa lui Smiley?

Dacă te gândești la toate etapele competiției, care ți ?

– Andra Argișanu: Cel mai dificil moment pe care l-am trăit a fost cel de la dueluri. Atunci când am auzit decizia lui Tudor, m-am întristat și am crezut că drumul meu se va sfârși din momentul respectiv. Dar a avut loc o minune pentru mine, și Smiley a apasăt butonul, așa încât acum sunt în echipa sa.

– Eliza Chifu: Pentru toți, cred că cel mai dificil moment a fost înscrierea. În mintea mea se derula un șir aproape nesfârșit de întrebări: Oare cum o să fie? Oare o să reușesc? Voi trece mai departe? Ce șanse am?

Poate ceilalți sunt mult mai buni decât mine. Are rost să încerc? Emoțiile copleșitoare au apărut din nou, de exemplu, atunci când am urcat prima dată pe scenă. De asemenea, când am participat pentru prima dată la repetițiile cu Smiley.

Însă, bucuria cea mai mare am simțit-o atunci când m-am calificat în live-uri. Era tot ce îmi dorisem vreodată și, în sfârșit, se întâmpla. Mi se părea de necrezut că acest lucru mi se întâmplă mie, dar era real! Și, iată-mă astăzi aici, în fața voastră.

– Robert Lukian: Cel mai dificil și cred că vorbesc pentru mai mulți – ar fi audiția pe nevăzute, pentru că avem doar o șansă să arătăm cine suntem și să întoarcem scaunele. Dar, pot să spun că și etapele următoare au fost grele. Asta pentru că sunt mulți concurenți talentați anul acesta.

Ce sfaturi le-a oferit Smiley concureților pentru a fi noua Vocea a României?

Ce înseamnă, pentru tine, să fii în LIVE-urile de la Vocea României?

⁠- Andra Argișanu: Faptul că sunt în live-urile de Vocea României, pentru mine înseamnă că mi-am îndeplinit o mare parte din visul meu. Nu m-am așteptat să ajung până aici. Mă bucur foarte mult pentru această realizare.

– Eliza Chifu: Înseamnă un vis împlinit, pe care i-l datorez acelei puștoaice care, în urmă cu 20 de ani, s-a apucat de cântat. Este o mare realizare, de care sunt foarte mândră.

– Robert Lukian: Să fiu în live este ceva ce nu pot să exprim în cuvinte, sunt tare bucuros până unde am ajuns. Cred că este mai ușor pentru cei acasă să îmi simtă emoțiile pe scenă, decât să le pun în scris.

De când ești în competiție, care a fost cel mai bun sfat pe care l-ai primit?

– Andra Argișanu: Sfatul cel mai important pe care l-am primit este de la Smiley. El m-a încurajat să trăiesc momentul la maxim. Să mă bucur pentru faptul că sunt acolo, mai exact pe scenă. Să nu las emoțiile să mă doboare și să le transmit și celor de acasă bucuria mea de a cânta.

– Eliza Chifu: Probabil cel mai bun sfat pe care l-am primit, și pe care îl pot oferi mai departe, este să nu uităm că fiecare dintre noi este special în felul său. Pentru a ne bucura cu adevărat de reușitele noastre, trebuie să renunțăm la obiceiul de a ne compara cu alții. Trebuie să ne concentrăm asupra propriei persoane.

– Robert Lukian: Cel mai bun sfat pe care l-am primit este să intru pe scenă și să mă gândesc că piesa pe care o cânt e scrisă de mine. Și, de asemenea, că sunt cu trupa mea acolo. Așa pot să dau tot din mine și să încerc să vă fac să simțiți ce simt și eu când vă cânt.

Mesajele echipei lui Smiley pentru oamenii de acasă

​Ce mesaj vrei să le transmiți celor de acasă, de ce să te voteze?

– Andra Argișanu: Îmi doresc ca cei de acasă să mă voteze, pentru că îmi doresc să îmi trăiesc visul în continuare pe această scenă. Totodată, vreau să devin un bun exemplu de urmat, așa încât să încurajez fiecare copil/tânăr să-și trăiască visul. Indiferent de greutățile pe care le ai în viață. Nimeni și nimic nu te poate opri, atunci când faci ceea ce iubești. Oricât de greu ar fi, merită să lupți pentru pasiunea ta.

– Eliza Chifu: Votați-mă dacă și voi ați avut un vis. Votați-mă dacă, atunci când erați copii, v-ați dorit să ajungeți undeva. Eu mi-am dorit, mai mult decât orice, să ajung aici. Iar acum stau în fața voastră, punându-mi sufletul pe tavă, în schimbul unui da, unui vot care să mă ajute să-mi trăiesc visul.

– Robert Lukian: În primul rând, vreau să spun mulțumesc din tot sufletul pentru susținere și pentru toate mesajele frumoase pe care le-am primit. Dacă v-a plăcut ce am făcut până acum, atunci aveți multe de așteptat în etapele următoare.