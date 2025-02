Power Couple, 5 februarie 2025. Vedetele primului sezon, revenire de senzație la vila din Malta. Imagini și declarații exclusive

Șoc după șoc în competiția Power Couple, de la Antena 1! Deciși să continue să rămână pe primul loc în clasamentul audiențelor, producătorii emisiunii au pregătit o nouă surpriză pentru ediția de miercuri, 5 februarie 2025!

Emi și Mădălina Popescu, Tudor și Ana Ionescu și So Gontea, unii dintre cei mai cunoscuți concurenți din primul sezon al show-ului vor reveni în vila din Gozo, Malta, pentru o zi! Se pare că cei cinci s-au atașat atât de mult de acele locuri, încât au decis ca vacanța lor să fie acolo. Iar de la vacanță, la reintrarea în show a fost doar un pas.

ADVERTISEMENT

Concurenții Power Couple, vizită neașteptată, în vila din Malta

Pentru că orice vizită presupune , mai ales dacă ne gândim cât de mult au rezistat în show, am vrut să aflăm, în exclusivitate, cum a fost acea zi pentru ei.

„Am simțit super multe emoții … Eu cel puțin simțeam că am revenit acasă! A fost o senzație foarte drăguță! Cunoșteam vila și toate cele mai bine decât concurenții actuali! Și sincer, am simțit că am găsit acolo alți oameni care ne-au furat joaca (râde – n.r.)! M-am simțit trădat! Hahaaha!”, a spus Emi, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

So le-a pregătit noilor concurenți ceva de mâncare, ai sezonului 2 Power Couple. „Întoarcerea în casă a fost – cel puțin pentru mine – chiar ca o revenire acasă. Toate lucrurile erau familiare, a fost ca și cum n-am fi plecat niciodată de acolo.

Sigur că n-am ratat ocazia de a le face concurenților ceva bun de mâncare, i-am incurajat atât cât am putut și am încercat măcar pentru puțin timp să-i scoatem din starea de tensiune atât de binecunoscută nouă din sezonul trecut (zâmbește – n.r.)”, spune So.

ADVERTISEMENT

“O ușoară invidie că erau deja alte persoane în locul nostru”

Tudor și Ana: „Când am ajuns la vilă am avut impresia ca n-am plecat sau că am ieșit cu o zi înainte, pentru că am trăit multe emoții intense acolo. Iar încărcătura acelor momente a rămas acolo, în locurile acelea.

A fost foarte ciudat sentimentul, a fost un amestec de sentimente, nostalgie cu bucurie. Dar și o ușoară invidie că erau deja alte persoane în locul nostru (râde – n.r.). Iar ei ne răspundeau cu aceleași sentimente contradictorii, de neliniște, dar și de bucurie”, spun ei.

ADVERTISEMENT

Power Couple continuă de la 20:30, iar în miercuri seara o nouă echipă va pleca acasă. și Andrei și Andra Stoica au părăsit deja competiția, rămâne de văzut cine îi va urma.

Cele nouă cupluri care s-au înscris la Power Couple 2025 sunt:

Leonard Doroftei și soția lui, Monica

Bella Santiago și soțul ei, Nicu

Grigore Giulia și Vlad Huidu

DOC și Anca Munteanu

Radu Bucălae și Alexandra – eliminați

Robert Tudor (magicianul) și soția lui, Elena

Theo Zeciu și Cesima

Diana Bulimar și Radu Dumitrache

Andrei și Andra Stoica – eliminați

Power Couple România este un concurs de tip reality show, care dezvăluie cum funcționează relațiile perechilor de competitori la bine, dar mai ales la greu. Perechile sunt supuse unor probe dificile, care necesită abilități speciale, dar și o bună colaborare între cei doi. Primul sezon al show-ului a fost câștigat de perechea Daiana Anghel și Sorin Gonțea, care au plecat acasă cu marele premiu, în valoare de 50.000 de euro.