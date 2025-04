Concurentul de la Chefi la Cuțite care a lipsit la ultima ediție. Tatăl său nu se simte deloc bine. ”Ultimele ore din viața lui”

Un concurent de la Chefi la Cuțite trece prin momente dificile. Acesta a povestit că tatăl său are probleme de sănătate, iar asta îl macină în fiecare zi. Drept dovadă, la cea mai recentă ediție a emisiunii nici nu s-a prezentat.

Andrei Flutur a lipsit de la cea mai recentă ediție Chefi la Cuțite

traversează o perioadă dificilă. Concurentul de 19 ani nu s-a putut prezenta la cea mai recentă ediție a emisiunii, iar absența sa a fost motivată. Din cauza problemelor de sănătate pe care le are tatăl său, acesta a decis să petreacă timpul cu el.

Concurentul din echipa lui chef Richard Abou Zaki a povestit că tatăl lui nu se simte deloc bine. Acesta a izbucnit în lacrimi la simplu gând că ar putea fi pentru ultima dată când își vede părintele.

Andrei Flutur a lipsit din ediția Chefi la Cuțite difuzată în data de 29 aprilie și a povestit la testimoniale ce s-a întâmplat, de fapt. Tatăl concurentului a ajuns de urgență la spital, astfel că Andrei a decis să renunțe la tot și să îi fie alături.

Tatăl concurentul din echipa lui chef Abou Zaki este bolnav

are probleme de sănătate, iar starea sa este destul de sensibilă. Bărbatul a fost deja operat de două ori, astfel că, de data asta, Andrei Flutur se gândește și la cel mai sumbru scenariu posibil.

”Acum am aflat și eu că tata e pe ultima fază la spital. Are septicemie, probabil ultimele ore din viața lui. El a fost operat de două ori la inimă și acum a răcit foarte grav. A fost internat în spital de când am intrat în concurs.”, a spus Andrei Flutur în timpul testimonialelor.

Concurentul de la Chefi la Cuțite a recunoscut că starea de sănătate a tatălui său îl preocupă foarte mult. Tânărul de 19 își dorește să ajungă acasă, să-l vadă în viață pe tatăl său și nimic mai mult. Din cauza acestei situații sensibile, Andrei Flutur a recunoscut că nu se mai poate concentra deloc asupra probelor din emisiune.

”Nu pot să fac nimic. Nu pot să mă concentrez, nici la probe, nici la nimic. Vreau doar să ajung acasă, îl iau și pentru ultima oară în brațe. Măcar să îl prind în viață.”, a mai spus concurentul de la Chef la Cuțite.