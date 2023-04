Concurs bizar, de Paște, între Alin Oprea și Medana: ”Este activitatea mea preferată”

Alin Oprea și Medana sărbătoresc Sărbătorile Pascale în mod tradițional. FANATIK a vorbit cu artistul și ne-a dezvăluit faptul că până să apară Medana în viața sa, nu obișnuia să respecte cu strictețe tradițiile.

Ce activități au Alin Oprea și soția lui, Medana, de Paște

Artistul a recunoscut că de când locuiește împreună cu aleasa inimii sale, ține cont de . Mai mult decât atât, cei doi soți au o tradiție specială de Paște. Mai exact, fac un concurs de spart ouă. Cine sparge mai puține, câștigă.

ADVERTISEMENT

“Atât eu, cât și Medana ținem post. Eu fac asta doar de când locuiesc cu Medana. În Joia Mare vopsim împreună ouăle, facem asta încă din 2019 și facem concurs care dintre noi sparge mai puține, pentru că ne alunecă din mână.

Recunosc că este activitatea mea preferată. De aceea Medana pune la fiert cam 60 de ouă, pentru a se asigura că rămân intacte în jur de 50”, a declarat Alin Oprea pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Unde vor petrece Alin Oprea și Medana Paștele

Cântărețul și soția sa vor petrece Învierea Domnului în familie. În plus, Alin Oprea ne-a dezvăluit că Medana este o adevărată gospodină. Ea face niște preparate delicioase, de care se bucură întreaga familie.

“Sărbătorile Pascale le vom sărbători acasă la Cluj, în familie. Medana face niște preparate culinare absolut senzaționale și abia așteptăm să ne bucurăm de zilele libere. Vom participa la Slujba de Înviere alături de finii și prietenii noștri apropiați, cu mare bucurie.

ADVERTISEMENT

Doar în anul 2020, în pandemie, a fost sinistru când stăteam singuri, pe terasă, cu lumânările aprinse. Atunci am realizat cât de importantă este Slujba de Înviere și cât de mult trebuiesc respectate aceste sărbători minunate. Chiar îndemn creștinii să participe la slujbă în număr cât mai mare. Sărbători binecuvântate cu pace și lumină tuturor!”, a adăugat Alin Oprea, pentru FANATIK.

Alin Oprea și Medana se vor cununa religios anul acesta

anul trecut, iar pentru anul acesta au planuri mari. Cei doi vor să-și jure iubire veșnică și în fața lui Dumnezeu în decursul acestui an. Artistul și soția sa vor avea 8 perechi de nași.

ADVERTISEMENT

De asemenea și ei au avut parte de un eveniment deosebit, atunci când au fost nași pentru prima oară. Cei doi i-au cununat pe Nelu Nicoară, un artist renumit din Cluj, și pe aleasa inimii sale.

ADVERTISEMENT

„În acest weekend am avut bucuria să fim părinți spirituali pentru prima dată, în calitate de soț și soție. A fost un eveniment foarte frumos, cu multă bucurie și emoție.

Am avut alături oameni dragi nouă cu care am petrecut pe cinste. Eu și Alin am dansat și ne-am bucurat împreună cu nuntașii de acest eveniment atât de frumos.

Finii noștri Nelu și Ramona au transmis tuturor din emoția și fericirea lor. Iar noi, alături de ceilalți nași, familia Aliz și Miki Paizs, am fost onorați să le fim alături în cea mai importantă zi din viața lor”, a declarat Medana în urmă cu ceva timp pentru