Concurs macabru pe frontul din Ucraina. Ce premii li se promit soldaților pe rețeaua Telegram

ADVERTISEMENT

O unitate a armatei ruse a organizat un concurs macabru în care soldații sunt invitați să se pozeze cu prizonierii executați în Ucraina, în schimbul unor premii.

Concurs macabru pe frontul din Ucraina. Cum se dezumanizează soldații

Totul a pornit de la o fotografie în care un militar rus, cu fața blurată, apare într-o fotografie lângă trupurile a trei soldați ucraineni întinși la pământ, cu mâinile lângă cap, într-o baltă de sânge. Imaginea, distribuită pe canalul de Telegram a unității Rusich, era însoțită de un text halucinant: „Primele trei persoane care trimit o fotografie cu prizonieri șterși de pe fața pământului vor primi o recompensă în criptomonede”. Gestul a declanșat o competiție abominabilă în care, ca răspuns, s-au alăturat și soldați ucraineni.

ADVERTISEMENT

prezintă un reportaj prin care descrie cum a devenit războiul dintre Rusia și Ucraina sursă de inspirație pentru cele mai îngrozitoare întreceri între combatanți. Fotografia de la care a pornit odiosul concurs a circulat inițial pe multe canale ultranaționaliste rusești, acum o săptămână. Ulterior, un membru al Corpului de Voluntari Ruși, o unitate rusă care luptă, culmea, de partea Ucrainei, împotriva Kremlinului, a văzut imaginea și a redistribuit-o pe Instagram cerând răzbunare. Rusich a observat reacțiile și a transformat totul într-un concurs al ororii, cu premii variate pentru cei care se conformează.

Ucrainenii au copiat modelul rusesc

„Luați exemplu de la inamic: așa arată o armată victorioasă, nu o bandă dezorganizată”, a scris militarul pro-ucrainean, cunoscut sub pseudonimul Slavian. În același timp, bărbatul îi îndemna pe camarazi să răspundă în același fel, imitând comportamentul adversarilor de pe front.

ADVERTISEMENT

Ulterior, soldatul a publicat pe contul său imagini primite de la alți militari ucraineni, care se fotografiau lângă trupurile unor combatanți ruși. Într-un alt videoclip, un ucrainean trăgea un glonț în capul unui rus deja decedat, în mijlocul pădurii, spunând: „Trăiască moartea!”. Potrivit declarațiilor Corpului de Voluntari Ruși pentru canalul independent Sota, poziția lor oficială este să nu atingă prizonierii, iar provocarea lui Slavian s-ar referi doar la fotografii cu soldați morți, nu cu oameni executați pentru concursuri inventate pe teren. Afirmația, scrie El Pais, nu a putut fi, însă, verificată.

ADVERTISEMENT

Ucrainenii și rușii nu respectă Convenția de la Geneva

Nu este prima oară când unitatea Rusich promovează execuția prizonierilor. La începutul războiului, în 2022, când au apărut primele schimburi de militari capturați între Moscova și Kiev, Rusich a publicat o broșură intitulată „Instrucțiuni pentru eliminarea prizonierilor de război din Forțele Armate ale Ucrainei”. Acolo se recomanda să nu fie anunțate informațiile cu lejeritate, mai ales că execuțiile nu erau făcute cu aprobarea explicită a capilor

Execuțiile nu sunt o excepție. Ucraina a reclamat în anul 2024 un val de asasinate comise asupra prizonierilor. În același an, a pozat cu steagul Brigăzii 155 a Infanteriei Marine, acuzată că ar fi înfipt pe țepe capetele tăiate ale unor soldați ucraineni. Veteranii ruși au povestit, apoi, jurnaliștilor că printre cei mai expuși acestui risc, dacă se predau, sunt lunetiștii și operatorii de drone. Execuțiile lor, filmate adesea, variază de la împușcare de la mică distanță la decapitare, ca în perioada medievală. „Frontul este îngrozitor. Unii oameni nu se mai comportă normal din cauza șocului. Un om care trece prin asta nu se mai poate purta normal”, spune un comandant rus.

ADVERTISEMENT

Convențiile de la Geneva, semnate atât de Rusia, cât și de Ucraina, interzic explicit executarea prizonierilor. „Sunt interzise, în orice moment și în orice loc, atentatele împotriva vieții și integrității corporale, în special omorul, mutilările, tratamentele crude și tortura”, se arată în articolul 3 al convenției.

Liderul aripii Rusich din armata rusă s-a declarat nazist în 2014; șeful rușilor exilați care luptă de partea Ucrainei e interzis în spațiul Schengen

Concursul Rusich se încheie cu sloganul „Glorie rusului! Glorie Moranei”. ”Rusul”, în contextul prezentat, face referire la vechile populații slave care au stat la baza formării Rusiei Kievene, iar Morana era zeița păgână a morții. Rusich, astăzi integrată în armata oficială a lui Putin, a făcut parte în trecut din gruparea de mercenari Wagner și nu s-a dezis niciodată de gândirea de extremă-dreapta. Liderul lor, Alexei Milceakov, s-a declarat nazist într-un interviu din 2014, iar simbolul unității este Kolovratul – o rună cu opt brațe, care seamănă cu o svastică. Pe de altă parte, Corpul de Voluntari Ruși este format din ruși exilați care doresc răsturnarea regimului de la Kremlin. Liderul rușilor care au întors armele împotriva propriei țări este Denis Kapustin, luptător de arte marțiale cu legături în grupări ultranaționaliste europene și este interzis în Spațiul Schengen.