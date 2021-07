Concurs olimpic încheiat în lacrimi! Laura Ilie, mărturii pentru Fanatik: “A fost un moment greu de digerat!”. Exclusiv

Laura Ilie a fost primul sportiv român intrat în cursa pentru medalii la Jocurile Olimpice. S-a trezit la ora 04:00 dimineața în prima zi a Jocurilor Olimpice și s-a îndreptat spre poligon pentru proba de 10 metri pușcă aer comprimat.

Laura Ilie a încheiat concursul olimpic în lacrimi, dar promite să se întoarcă mai puternică!

Triplă campioană europeană și fost lider mondial, Laura Ilie era cotată chiar cu șanse la o medalie la Jocurile Olimpice, însă diferențele sunt atât de mici, încât un singur vârf de ac poate face diferența, așa cum sportiva a povestit pe larg în .

Din păcate, aceste diferențe micronice au fost în concursul olimpic în defavoarea Laurei Ilie, care a încheiat calificările pe locul 9, primul sub linia pentru finală. Cu 628 de puncte, sportiva a fost despărțită doar de 0,5 puncte de calificarea în finală.

Avea să fie un concurs încheiat în lacrimi de Laura Ilie, care spera să intre între primele 8. Ca durerea să fie și mai mare, sportivele care au terminat pe 7 și 8, rusoaica Anastasia Galașina și pe elvețianca Nina Christen au intrat în medalii la final.

“M-am deconcentrat la a doua decadă când s-au suprapus mai multe situații neprevăzute”

După concurs, Laura Ilie a vorbit pentru FANATIK despre concursul dificil de la Tokyo și a în ciuda decepției pe care o simte, este hotărâtă să se întoarcă în poligon cu gândul la următorul concurs și cu gândul la următoarea ediție a Jocurilor, la Paris:

Am început ziua foarte bine. M-am trezit liniștită și dornică să ajung în poligon. Cele 15 minute de pregatire și reglaj înainte de începerea probei au decurs foarte bine. Am început proba relaxată.

M-am deconcentrat la a doua decadă când s-au suprapus mai multe situații neprevăzute. Am încercat să mă adun și am început sa muncesc foarte mult proba în încercarea de a fi în finală.

“De fiecare dată am învățat ceva și m-am întors mai puternică. Cu siguranță la Paris voi fi mai sus”

Nu a fost suficient și am încheiat concursul pe locul 9. Primele 8 trăgătoare s-au calificat în finală. Momentul în care am realizat ca nu sunt în finală a fost greu de digerat dar am trecut peste.

Nu pot să mai fac nimic ca să mai schimb ceva. În schimb pot să mă întorc acasă și în poligon cu gândul la următorul concurs. Nu este primul concurs pe care îl pierd. De fiecare dată am învățat ceva și m-am întors mai puternică. Cu siguranță la Paris voi fi mai sus”, a spus Laura Ilie pentru FANATIK.

Ghinion la tragerea la sorți: repartizată în ultima linie de tragerea, deranjată de unii cameramani!

a avut ghinionul ca la tragerea la sorți să fie repartizată în ultima linie de tragere. Situațiile neprevăzute despre care vorbea sportiva erau câțiva cameramani scăpați de vigilența oamenilor de ordine care se vânzoleau pe lângă sportiva noastră.

Momentele de cădere din a doua decadă nu au mai putut fi recuperate, în ciuda unui final extraordinar pentru Laura Ilie, care a recuperat foarte mult și în care a tras 10,8 de trei ori și perfectul 10,9, cea mai mare notă din tir.

Pentru sportiva noastră în vârstă de 28 de ani a fost o experiență care s-a încheiat dureros, însă care o poate ajuta să revină la Jocurile Olimpice de la Paris mult mai puternică, mai ales că motivația nu îi lipsește dublei campioane europene.