Condamnat celebru din Republica Moldova, în comă profundă după ce a aflat că va fi extrădat din România. Bărbatul era condamnat la 9 ani și 6 luni de închisoare

Curtea de Apel Iași a decis să nu-l mai extrădeze în Republica Moldova pe Oleg Casian, un executor condamnat definitiv la nouă ani și jumătate de închisoare pentru delapidare. Cazul moldoveanului era cunoscut peste Prut, acolo unde presa a acordat spații generoase procesului și condamnării executorului judecătoresc.

Condamnat celebru în Moldova, pus în libertate după ce a intrat în comă. Bărbatul e în stare critică

Hotărârea a fost luată la solicitarea judecătorului delegat la Biroul de Executări Penale din cadrul Curții de Apel Iași, după ce a constatat că bărbatul se află în comă profundă, ca urmare a unui infarct miocardic. În urmă cu mai puțin de o lună, bărbatul își dăduse acordul pentru extrădare, iar instanța stabilise că acesta să rămână în arest provizoriu până când va fi extrădat.

Potrivit informațiilor din textul hotărârii, cetățeanul moldovean se află într-o ”stare gravă și iremediabilă de sănătate”. Drept urmare, judecătorii ieșeni au dispus ”punerea de îndată în libertate” a persoanei extrădabile prin revocarea măsurii arestului provizoriu.

Executorul judecătoresc, în ”stare gravă și iremediabilă”, după un infarct

”Constată intervenit un impediment la executarea Sentinței penale nr. 97/FCJI din 19.12.2025 a Curții de Apel Iași, pronunțată în dosarul nr. 898/45/2025, rămasă definitivă la data pronunțării, prin care s-a dispus admiterea cererii de extrădare formulată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, extrădarea şi predarea către autorităţile din Republica Moldova a numitului Casian Oleg, impediment ce constă într-o stare gravă şi iremediabilă de sănătate a persoanei extrădabile Casian Oleg, urmare a unui infarct miocardic şi intrarea acesteia în comă profundă, fără perspective de revenire la starea de conștienţă.

În temeiul art. 242 alin.1 din Codul de procedură penală, revocă măsura arestului provizoriu în vederea extrădării, luată faţă de persoana extrădabilă Casian Oleg, cetăţean moldovean (…).

În temeiul art. 242 alin. 1 din Codul de procedură penală, dispune punerea de îndată în libertate a persoanei extrădabile Casian Oleg, dacă nu este reţinută ori arestată în altă cauză”, se arată în minuta decizie Curții de Apel Iași.

De ce a fost condamnat bărbatul

Oleg Casian a fost condamnat definitiv în noiembrie 2025 de Curtea de Apel Chișinău pentru comiterea unei infracțiuni de ”fraudă împotriva guvernului”. Fapta ar fi fost comisă în cursul anului 2012, când s-a ocupat cu lichidarea Întreprinderii de Stat Molda. Societatea avea de recuperat de la o altă companie moldovenească, Basarabia Nord SA, o creanță de 2,36 milioane lei moldovenești.

Suma ar fi fost plătită integral, dar în contul Molda au ajuns doar 676.000 lei moldovenești. Anchetatorii au stabilit că 1,69 milioane lei moldovenești, echivalentul a 100.000 de euro, fuseseră folosiți de Casian în interes propriu. După condamnare, bărbatul nu a fost găsit la adresa de domiciliu și a fost dat în urmărire internațională.

Câteva zile mai târziu, acesta urma să fie reținut la Iași. La data de 24 noiembrie 2025, s-a dispus arestarea provizorie în procedură de urgență, iar pe 17 decembrie a fost , în vederea extrădării. Casian a declarat, atunci, că nu are cunoștință de dosarul penal în care a fost cercetat și că a plecat din Republica Moldova înainte de emiterea mandatului internațional de arestare. Totuși, moldoveanul și-a dat consimțământul la extrădare.

Oleg Casian mai avea la dispoziție o cale de atac împotriva condamnării

La 24 decembrie 2025, judecătorii ieșeni au dispus extrădarea și predarea către a numitului Casian Oleg, în vederea executării pedepsei de 9 ani și 6 luni de închisoare. De asemenea, ei au decis ca bărbatul să rămână în arest provizoriu până la predarea acestuia.

Condamnarea lui Oleg Casian a fost relatată de presa din Republica Moldova. Potrivit , bărbatul avea deja instituit un sechestru asupra bunurilor personale în valoare totală de 200.000 de lei moldovenești. Casian mai avea la dispoziție o cale de atac, recursul, însă dacă ar fi ajuns în Moldova, el ar fi fost trimis direct la penitenciar, sentința Curții de Apel Chișinău fiind executorie.