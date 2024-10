Condamnată la moarte în România, salvată în Turcia. O femeie din Bacău nu a primit șansă la viață decât în străinătate

Crina Ostace a fost anunțată de medicii din Bacău că mai are doar cinci luni de trăit. A refuzat să moară, așa că a plecat în Turcia, unde oncologii au reușit să o pună pe picioare. Crina a dat în judecată autoritățile române.

„Ce, credeți că dacă mergeți în Turcia o să trăiți mai mult?”

Povestea dramatică a Crinei Ostace, o băcăuancă . Medicii din Bacău nu i-au dat nicio șansă, doar cinci luni de trăit, așa că femeia a decis că trebuie să lupte pentru viața ei, dar în străinătate.

„Am intrat la comisia formată din mai mulți medici din Bacău, medici oncologi, și uitându-te la diagnostic, la RMN-ul și CT-ul, ultimele făcute au ajuns la concluzia că nu mai am decât cinci-șase luni de trăit și să mă duc să-mi pun toate lucurile în regulă, să le ordonez.

Am ieșit în fața spitalului și am început să strig că nu vreau să mor, pur și simplu am urlat, nu mi-a păsat că s-a uitat lumea la mine și am zis că nu vreau să mor așa de tânără”, a declarat Crina, potrivit .

Cu banii din donații a reușit să ajungă pe mâinile medicilor din . Acolo a făcut chimioterapie și a primit un tratament esențial pentru viața ei, dar pe care statul român nu îl decontează. Când le-a spus medicilor români că pleacă să caute soluții în Turcia, a primit un răspuns halucinant.

„Una din cele mai tinere doctorițe mi-a zis așa, mi-a zis cu nonșalanță: Ce, credeți că dacă mergeți în Turcia o să trăiți mai mult? E greu să te lupți și inclusiv cu medicii, unii medici”, a adăugat Crina.

Oncologii din străinătate au încurajat-o să-și trăiască viața ca până acum, normal. Nu au spus nimic despre moarte. În același timp, managerul spitalului din Bacău își exprimă regretul față de experiența femeii.

„Ne pare rău pentru situația creată cu doamna în cauză. Cred că a fost o deficiență de comunicare pentru care ne cerem scuze, dar ne bucurăm pentru dânsa că a reușit să supraviețuiască”, a declarat Aurelia Taga, managerul spitalului din Bacău, conform sursei citate.

Crina a fost sfătuită să dea în judecată autoritățile pentru a putea obține gratuit tratamentul. A chemat în instanță Guvernul României, Ministerul Sănătății, Casa Națională de Sănătate și Agenția Națională a Medicamentului.