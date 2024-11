Condimentul care e considerat o comoară pentru sănătate. Are o aromă unică, dar mulți se tem să îl consume des

Sunt multiple condimente pe care le consumăm aproape zilnic, dar nu avem habar despre beneficiile lor. Unele sunt indicate de către medici pentru capacitatea lor de a îmbunătăți circulația sângelui, sistemul digestiv sau sănătatea inimii.

Condimentul plin de vitamine care este util pentru sănătate

Un reputat medic, apreciat la nivel internațional, dr. Deborah Lee, recomandă ingredientul la care facem referire în special pentru capacitatea de a preveni apariția cheagurilor de sânge, care se formează pe pereții vaselor și care nu permit o circulație eficientă.

ADVERTISEMENT

”Oamenii care mănâncă acest condiment trăiesc fără cheaguri de sânge la bătrânețe: nu există cheaguri chiar și în venele profunde – iar sângele nu se îngroașă”, a spus dr. Deborah Lee despre condimentul miraculos.

Concret, dr. Deborah Lee ne sfătuiește să includem fiindcă are cumarine, substanțe naturale cu proprietăți anticoagulante. De altfel, există 2 tipuri de scorțișoară, cea de tip Ceylon și cea chineză sau cassia, potrivit

ADVERTISEMENT

Scorțișoara, ingredient de mare ajutor organismului

Scorțișoara Ceylon are mai puțină cumarină, deci este mai blândă pentru corp. Ne-ar fi suficiente 8 mg pe zi dacă avem kilograme în plus și ne dorim să slăbim. Mare atenție în rest la cantitate, fiindcă este foarte important să nu se exagereze.

“Cassia scorțișoară conține cantități mai mari de cumarine. Cantitatea zilnică maximă sigură de astfel de scorțișoară este de 8 mg pe zi pentru un adult care cântărește 81 kg. Cantitatea de cassia conținută în 1 linguriță variază de la 7 la 18 mg, în funcție de puterea scorțișoarei în sine. Este important să nu exagerați”, a mai avertizat medicul.

ADVERTISEMENT

Dincolo de beneficii, dr. Lee îi îndeamnă pe oameni să consulte un specialist, căci . Cumarina interacționează cu diferite medicamente care diluează sângele din corpul nostru.

”Dacă aveți probleme cronice de sănătate sau luați medicamente regulate, consultați-vă medicul înainte de a începe să luați acest condiment”, a mai ținut să sublinieze medicul în cauză despre scorțișoară, formată din diferiți nutrienți.

ADVERTISEMENT

Scorțișoara este compusă din: potasiu, fier, mangan, cupru, seleniu, zinc, vitaminele A, B1, B2, B9, C, E și K. În plus, antioxidantul polifenol MHCP acționează asupra receptorilor de insulină și reduce nivelul zahărului din sânge. Este de mare ajutor pacienților bolnavi de diabet zaharat de tip 2.

”Studiile medicale arată că utilizarea acestui tip are un efect pozitiv asupra funcționării tuturor sistemelor vitale ale corpului. Scorțișoara crește tonul general, întărește imunitatea, ajută la concentrare, îmbunătățește memoria vizuală, are proprietăți antiinflamatorii și hemostatice.

Amestecul vindecător de scorțișoară și miere este unul dintre cele mai eficiente și delicioase remedii reci. Scortisoara multiplica beneficiile mierii – proprietatile antibacteriene ale acestor doua componente naturale sporesc functiile vitale, activeaza procesele metabolice si ajuta la combaterea virusurilor”, a mai detaliat medicul.