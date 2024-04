Condimentul care îți întărește sistemul imunitar și te scapă de stările de oboseală. Se găsește peste tot, dar românii nu-i cunosc proprietățile

Condimentul care este recunoscut nu numai pentru calitățile sale de aromatizare, însă are și mai multe beneficii pentru sănătatea organismului. Mulți români care nu cunosc această informație îl evită.

Condimentul care se găsește peste tot și este bun pentru sănătate

Chimenul, originar din țările din estul Mediteranei și nordul Egiptului, dar se cultivă acum și în Europa, Turcia, Iran, India, Maroc, China sau America. Condimentul crește și de dezvoltă în zonele însorite, unde nu plouă mult.

Deși acest condiment este la îndemână în toate magazinele și nu costă mult, românii îl evită, aroma puternică nefiind pe placul lor. Totuși, ce nu se știe este că

Fructele de chimen au în conținutul lor uleiuri volatile, antioxidanți, tanoizi. De altfel, conțin fier, cupru, calciu, potasiu, mangan, seleniu, zinc, magneziu, dar și vitamine: A, C, E și complexul de vitamine B.

Astfel, are proprietăți: antiseptice, astrigente, diuretice, expectorante. Totodată, consumul de chimen stimulează producția de prolactină, hormon necesar pentru alăptare.

În plus, mai are particularități carminative, stomahice, vermifuge. Astfel că, este recomandat chimenul pentru numeroasele avantaje pe care le are pentru organism. Poate fi consumat sub formă de ceai, tinctură, ulei volatil sau ulei pentru masaj.

Înlătură durerile de spate

Datorită uleiurilor volatile, vitamine și minerale pe care le conține, chimenul întărește sistemul imunitar. Fructele de chimen sunt bogate în fier și ajută la ameliorarea stărilor de greață.

Totodată, înlătură durerile de spate, dar și de genunchi sau de articulații. În plus, condimentul îmbunătățește digestia și ajută la eliminarea gazelor din stomac și intestine.

Preparatele cu chimen mai au un beneficiu. Mai exact, au efectul de revigora organismul și înlătură stările de oboseala. Pe de altă parte, reglează nivelul de zahăr din sânge. Astfel că, acest condiment previne, dar și ameliorează simptomele diabetului de tip 2.