Condimentul care stimulează metabolismul și accelerează digestia, recomandat de Mihaela Bilic: „Merge și cu carne și cu pește și cu legume și cu orez”

Mihaela Bilic oferă adesea românilor sfaturi de nutriție. Indiferent de ce mijloc de comunicare folosește, emisiuni de televiziune sau rețelele sociale, vine cu sugestii sănătoase, demontează mituri sau aduce la cunoștință informații mai puțin știute despre anumite alimente. Recent, a discutat despre un fel de mâncare sănătos, ce conține un ingredient minune.

Ingredientul minune recomandat de Mihaela Bilic

Mihalea Bilic a explicat recent motivul pentru care mâncarea japoneză este foarte sănătoasă. Se știe deja că , iar stilul alimentar contribuie la acest lucru și, din fericire, un fel inspirat din bucătăria lor este foarte popular și la noi în țară.

Este vorba despre sushi, un fel de mâncare recomandat celor care nu vor să se îngrașe. Spre deosebire de mâncarea gustoasă, dar dăunătoare pentru organism, precum făinoasele sau prăjelile, sushi conține ingrediente sănătoase: sos de soia, ridiche murată și, , wasabi.

Peștele crud are, de asemenea, un rol important. În lipsa tratamentului termic, condimentele menționate anterior împiedică dezvoltarea microbilor și, datorită sării și a acidității, marinează proteinele.

Pe de altă parte, spune Mihaela Bilic „orezul are în primul rând rol hrănitor – conține amidon cu absorția lentă, deci satură și ține de foame. Apoi, pentru că este consumat rece, are și rol prebiotic. Un alt avantaj este că orezul nu are gluten iar grăsimea este aproape inexistentă în orice preparat tip Sushi.

Atenție, Sushi este dietetic, dar asta nu înseamnă că nu are calorii! Platoul format din Sushi și Maki are 440 g și 600 calorii, în schimb platoul cu Sashimi de somon are 150 g și 260 calorii. Diferența dintre ele o face, bineînțeles, orezul”.

Are numeroase avantaje pentru sănătate

Nutriționistul a explicat că sushi reprezintă „un fel de mâncare simplu și sigur pentru siluetă”. Motivele sunt numeroase, „nu are grăsimi ascunse, nu este gătit/prăjit, nu conține sos de amidon și glutamat cum au toate mâncărurile chinezești, iar pasta de wasabi accelerează circulația și metabolismul”.

Wasabi sau hreanul japonez este, de fapt, condimentul care face minuni. Are efect antimiucrobian dar și anti-inflamator la nivel articular și intestinal. Și este bun și atunci când cineva suferă de răceală și gripă, deoarece desfundă sinusurile și căile respiratorii.

Este și un atiseptic natural, eliminând bacterii ca E. Coli, stafilococ și chiar Helicobacter pylori. Combate multiplicarea streptococului mutans și reduce riscul apariției cariilor, protejând dantura.

„Wasabi e un stimulant digestiv, are efect de detoxifiere a ficatului, stimulează metabolismul și accelerează circulația- nu m-aș mira să fie de vină pentru longevitatea și sănătatea japonezilor!

Sper că v-am dat suficiente motive să includeți wasabi în alimentația voastră, simplu sau diluat în sos de soia. Merge și cu carne și cu pește și cu legume și cu orez. Cât despre Sushi, îl găsim proaspăt preparat în supermarket și la restaurante”, a spus Mihaela Bilic,