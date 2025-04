Condimentul care te scapă de stres și te relaxează. Unii români nici măcar nu știau că există

Nu doar suplimentele alimentare te scapă de stres și te relaxează. Există și un condiment, ceva mai deosebit, care are un efect similar. Nu multe persoane știau însă că acesta există.

Sarea de magneziu te scăpa de stres și te relaxează

Există o mulțime de motive pentru care putem ajunge să ne simțim stresați. O perioadă mai solicitantă la locul de muncă ori acasă ne poate da o stare de agitație, iar asta poate aduce ulterior și probleme cu somnul.

Din fericire, există metode prin care putem să ne simțim mai bine. și să ne relaxăm. Totodată, există și niște condimente cu efecte similare.

Sarea de magneziu, spre exemplu, te scapă de stres și de asemenea te și relaxează. Mai este cunoscută și sub numele de sarea Epsom și are o mulțime de beneficii. Mai exact, sarea de magneziu are proprietăți relaxate și antiinflamatorii.

Totodată, aceasta este deseori administrată pe cale orală, sub prescripție medicală, pentru efectul său laxativ. Acest condiment nu e unul nou, însă în România nu e atât de cunoscut. În Spania în schimb, mulți îi știu beneficiile.

Unde se găsește sarea Epsom

Sarea Epsom reduce inflamația, . Totodată, conține suflat de magneziu, recomandat de cele mai multe ori în cazul durerilor musculare. Unde o găsești însă?

În diferite magazine de produse naturiste și chiar în farmacii. Totuși, în ciuda proprietăților sale, e nevoie de sfatul unui medic înainte de a fi consumată. Se pare că pot exista și unele reacții adverse care nu au fost complet studiate.

Spre deosebire de sarea pe care o știm foarte bine și o folosim în mâncăruri, sarea de magneziu se dizolvă în apă și poate fi ingerată ori adăugată într-o baie fierbinte, pentru a reduce inflamația din organism și pentru a induce o stare profundă de relaxare.

Tot sarea Epson are și proprietăți analgezice. Astfel, poate fi folosită în special în cazul durerilor de artrită. Există mai multe studii realizate de-a lungul timpului care confirmă efectele sale benefice, însă specialiștii spun că mai e nevoie și de alte analize suplimentare.