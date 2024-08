Condimentul românesc cu o aromă intensă care e un adevărat “energizant natural” pentru organism. Conține multe vitamine și e perfect de pus în ciorbe. Planta mediteraneană a fost folosită prima oară ca aliment în Italia.

Planta românească cu o mireasmă puternică, considerată pentru corpul uman. Are vitamine și e ideală pentru ciorbe, dar și pentru alte preparate culinare tradiționale. Bucătarii o adaugă uneori în sarmale, friptură, pesto și chiar salate.

Leușteanul, căci despre el este vorba, provine din bazinul mării mediteraneene, însă nu mai este folosit așa mult în bucătăria din Italia. Cu toate acestea în perioada Imperiului Roman era nelipsit din mâncare.

În momentul de față, condimentul este unul care se utilizează de gospodinele din România pentru că oferă o savoare plăcută preparatelor, mai ales ciorbelor. Mai mult decât atât, planta este folosită și în medicină tradițională, nu doar în bucătărie.

Specialiștii spun că oferă energie organismului pentru că are un conținut bogat în vitamine și minerale. Așadar, aduce o stare de bine tuturor persoanelor care consumă această plantă aromată, cu un miros puternic.

Leușteanul și beneficiile sale

Leușteanul are vitamina A, ideală pentru sănătatea ochilor și a oaselor. În plus, planta are în compoziția sa vitamina C, calciu, fier și potasiu. Totodată, condimentul ajută la prevenirea și uneori vindecarea unor afecțiuni.

Întărește sistemul imunitar, protejează rinichii și reglează ciclul menstrual. Are efect antibacterian, antioxidant, antiinflamator, anticanceros și hepatoprotector. În aceeași notă, nutriționiștii spun că are Quercetina, una dintre cele mai importante şi renumite flavonoide.

Calmează durerile stomacale pentru că are proprietăți antiinflamatoare. Ajută la sănătatea colonului pentru că are rolul de a reduce balonarea, leușteanul fiind cunoscut pentru faptul că reduce iritația intestinală.

Persoanele care suferă de artrită, gută sau hemoroizi pot consuma cu mare încredere această plantă aromată pentru că în cazul lor acționează ca un antiinflamator natural. Consumul de leuștean ajută la alinarea simptomelor.

Mai mult decât atât, experții transmit că are acțiune diuretică, perfectă pentru cei care simt nevoia de o detoxifiere sănătoasă, fără riscul de deshidratare. Un alt beneficiu este legat de faptul că scade riscul de pietre la rinichi.

Printre proprietățile acestui se mai numără și reducerea simptomelor unor alergii, fapt pentru care este folosit cu mare încredere pentru ameliorarea mâncărimilor ochilor sau a secrețiilor nazale abundente.