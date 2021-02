Gabi Balint, în trecut jucător al Stelei și al naționalei României, știe care este condiția esențială pentru ca Dennis Man să reușească în Italia, cunoașterea limbii din campionatul în care un jucător străin evoluează fiind esențială în opinia fostului internațional român.

Transferat în 1990 de la Steaua la Burgos, echipă din Spania, pentru 1 milion de euro, Gabi Balint s-a adaptat rapid la noua sa formație unde a evoluat în 37 de meciuri la primul sezon.

Acesta i-a sfătuit pe toți jucătorii români din campionatele străine, inclusiv pe Dennis Man, să învețe cât mai repede limba locală pentru a se adapta și integra cât mai rapid în cadrul echipelor la care evoluează.

Condiția esențială pentru ca Dennis Man să reușească în Italia: „Asta e cel mai important!”

“M-am adaptat rapid, știam că e important să învăț limba, știam italiana și am învățat spaniola imediat, asta este cel mai important. Trei ani am jucat în aproape toate meciurile, până la accidentare.

Adaptarea a fost rapidă, cu Spania. Și eu am avut probleme cu antrenorul. Au dat pe mine un milion de dolari, era cea mai mare sumă plătită de ei. A început campionatul, trecuseră vreo două etape și nu am marcat. Mi-au zis, eu de ce am venit aici”, a declarat Gabi Balint pentru AS.ro.

Extrem de talentat și cu un instinct deosebit pentru jocul de fotbal, Gabi Balint s-a retras din activitate în 1992 după o accidentare la genunchi, căpătată pe vremea în care încă evolua în Spania la Burgos CF.

Antrenorul lui Parma un perfecționist în fotbal

Roberto D’Aversa, tehnicianul celor de la Parma, a preluat banca tehnică a echipei în 2016 fiind de neclintit din acel moment de la cârma echipei. Un perfecționist desăvârșit în arta jocului de fotbal, D’Aversa și-a câștigat reputația de cel mai “subapreciat” antrenor care activează în campionatele de top ale Europei.

Echipa se aliniază la start într-un sistem 4-3-3 care deseori, în funcție de rezultatul de pe tabelă se modifică în 4-2-3-1, 5-4-1 sau 4-3-1-2, fără a ușura însă îndatoririle defensive ale jucătorilor ofensivi. Pentru antrenorul celor de la Parma jucătorii ofensivi trebuie să fie activi pe fază defenisvă, lucru care îl va cere cu siguranță și de la Dennis Man în perioada următoare.

Privind tiparele tactice pe care echipa le folosește, Parma utilizează un sistem 5-4-1 imediat cum preia conducerea pe tabelă sau se simte amenințată, extremele având rolul de a se apăra efectiv la aceeași intensitate cu cea a fundașilor. În momentul în care mingea este recuperată tranziția ofensivă are loc prin contraatac, fiecare jucător ștind la perfecțiune ce are de făcut pe teren, detaliu esențial pentru a prinde un loc în echipa de start.

