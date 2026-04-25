Condiția lui Gigi Becali pentru noul antrenor de la FCSB: ”Bat palma cu el și mă țin de cuvânt”

Deși interimarul Lucian Filip a obținut o victorie categorică cu Petrolul, scor 3-1, Gigi Becali (67 de ani) vrea un antrenor principal pe banca FCSB-ului. Care este singura condiție pe care o are patronul pentru viitorul tehnician al campioanei României.

Imediat după ce Mirel Rădoi a ales să plece la Gaziantep, Gigi Becali a anunțat că . Practic va reîncepe să se implice la echipă. Și va menține această regulă și cu viitorul antrenor, dar a făcut o promisiune fermă.

”Eu acum ce treabă am? Am nevoie de un antrenor. Ori vine acum pentru două luni, ori peste câteva săptămâni pentru o lună. Ăla poate ajunge mare antrenor, continuă dacă ne calificăm în Conference League.

Antrenori români și străini cu nume au spus: corespund cerințelor, numai să nu spun niciodată echipa înainte de meci și să nu vorbesc. Dacă omul o să-mi spună așa: ‘Tu faci echipa și schimbările, dar nu spui și nu vorbești la televizor’, bat palma cu el și mă țin de cuvânt.

I-am spus și lui MM, dar voi ziceți că sunt nebun. MM a înțeles până la urmă: ‘Mihai, pun un antrenor la rugăciune’. Voi face după rugăciune. Să vă explic n-am cum. Sunt mulți pe listă! Și români, și străini. Merg la biserică, mă rog. Nu că te rogi pentru antrenor, ci să-ți dea gândul bun”, a declarat Becali, la .

Elias Charalambous a refuzat revenirea la FCSB

Rămași fără antrenor după decizia din scurt a lui Mirel Rădoi de a merge la Gaziantep, ”roș-albaștrii” au început imediat să caute o variantă de înlocuitor. Iar , cel care a demisionat la începutul lunii martie, așa cum a anunțat Mihai Stoica la ”MM la FANATIK”.

Tehnicianul cipriot a avut o discuție cu oficialii campioanei României, dar, din informațiile obținute de FANATIK, de a reveni așa repede la FCSB. El își dorește să preia o echipă din sezonul următor și să poată face pregătirea de vară.

Însă, Gigi Becali nu renunță așa ușor la ideea de a-l avea din nou pe Charalambous pe bancă. Patronul a dezvăluit faptul că acesta urmează să ajungă la București și pentru a-l face să revină.

Ce antrenor vrea Gigi Becali la FCSB

Gigi Becali l-a însărcinat pe Mihai Stoica să găsească un antrenor dispus să o preia pe FCSB în finalul acestui sezon. Singura dorință a patronului este aceea ca dacă se poate, dar nu ține cu dinții de această condiție.

”Nu mai fac ca pe vremuri, hai, repede. Răbdare. Nu știu cine e, MM face. MM a zis că are 20 de antrenori pe listă. 20! Și români, și străini. Sunt vreo doi-trei la care ne gândim. I-am zis lui Mihai să aibă puțină răbdare.

MM așa vrea (n.r. – antrenor străin). Să recunosc, sunt nebuniile mele. Eu vreau un ortodox. Dacă se poate, bine. Dacă nu, și altceva. Poate să fie și străin, și de orice religie”, a spus Becali.