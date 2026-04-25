Sport

Condiția lui Gigi Becali pentru noul antrenor de la FCSB: ”Bat palma cu el și mă țin de cuvânt”

FCSB este în căutarea unui antrenor după plecarea lui Mirel Rădoi. Gigi Becali i-a dat mână liberă lui Mihai Stoica să aleagă, dar are o condiție clară.
Traian Terzian
25.04.2026 | 15:15
ULTIMA ORĂ
ADVERTISEMENT

Deși interimarul Lucian Filip a obținut o victorie categorică cu Petrolul, scor 3-1, Gigi Becali (67 de ani) vrea un antrenor principal pe banca FCSB-ului. Care este singura condiție pe care o are patronul pentru viitorul tehnician al campioanei României.

Care este condiția lui Gigi Becali pentru viitorul antrenor de la FCSB

Imediat după ce Mirel Rădoi a ales să plece la Gaziantep, Gigi Becali a anunțat că va reveni în iarbă. Practic va reîncepe să se implice la echipă. Și va menține această regulă și cu viitorul antrenor, dar a făcut o promisiune fermă.

ADVERTISEMENT

”Eu acum ce treabă am? Am nevoie de un antrenor. Ori vine acum pentru două luni, ori peste câteva săptămâni pentru o lună. Ăla poate ajunge mare antrenor, continuă dacă ne calificăm în Conference League.

Antrenori români și străini cu nume au spus: corespund cerințelor, numai să nu spun niciodată echipa înainte de meci și să nu vorbesc. Dacă omul o să-mi spună așa: ‘Tu faci echipa și schimbările, dar nu spui și nu vorbești la televizor’, bat palma cu el și mă țin de cuvânt.

ADVERTISEMENT
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de...
Digi24.ro
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de dronă. MApN: „Este un incident grav”

I-am spus și lui MM, dar voi ziceți că sunt nebun. MM a înțeles până la urmă: ‘Mihai, pun un antrenor la rugăciune’. Voi face după rugăciune. Să vă explic n-am cum. Sunt mulți pe listă! Și români, și străini. Merg la biserică, mă rog. Nu că te rogi pentru antrenor, ci să-ți dea gândul bun”, a declarat Becali, la Digi Sport Special.

ADVERTISEMENT
Întrebată despre Cristi Chivu, Diletta Leotta nu s-a ferit de cuvinte
Digisport.ro
Întrebată despre Cristi Chivu, Diletta Leotta nu s-a ferit de cuvinte

Elias Charalambous a refuzat revenirea la FCSB

Rămași fără antrenor după decizia din scurt a lui Mirel Rădoi de a merge la Gaziantep, ”roș-albaștrii” au început imediat să caute o variantă de înlocuitor. Iar primul pe listă a fost Elias Charalambous, cel care a demisionat la începutul lunii martie, așa cum a anunțat Mihai Stoica la ”MM la FANATIK”.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul cipriot a avut o discuție cu oficialii campioanei României, dar, din informațiile obținute de FANATIK, a refuzat oferta de a reveni așa repede la FCSB. El își dorește să preia o echipă din sezonul următor și să poată face pregătirea de vară.

Însă, Gigi Becali nu renunță așa ușor la ideea de a-l avea din nou pe Charalambous pe bancă. Patronul a dezvăluit faptul că acesta urmează să ajungă la București și va purta personal o discuție cu el pentru a-l face să revină.

ADVERTISEMENT

Ce antrenor vrea Gigi Becali la FCSB

Gigi Becali l-a însărcinat pe Mihai Stoica să găsească un antrenor dispus să o preia pe FCSB în finalul acestui sezon. Singura dorință a patronului este aceea ca tehnicianul să fie ortodox dacă se poate, dar nu ține cu dinții de această condiție.

”Nu mai fac ca pe vremuri, hai, repede. Răbdare. Nu știu cine e, MM face. MM a zis că are 20 de antrenori pe listă. 20! Și români, și străini. Sunt vreo doi-trei la care ne gândim. I-am zis lui Mihai să aibă puțină răbdare.

MM așa vrea (n.r. – antrenor străin). Să recunosc, sunt nebuniile mele. Eu vreau un ortodox. Dacă se poate, bine. Dacă nu, și altceva. Poate să fie și străin, și de orice religie”, a spus Becali.

1.31 este cota oferită de BETANO pentru ”total goluri: sub 3.5” în meciul Csikszereda - FCSB
Cel mai scurt mandat de antrenor din istoria fotbalului. Celebrul tehnician a avut...
Fanatik
Cel mai scurt mandat de antrenor din istoria fotbalului. Celebrul tehnician a avut parte de un șoc
Liga 2, live video etapele 6 din play-off și 5 din play-out. Se...
Fanatik
Liga 2, live video etapele 6 din play-off și 5 din play-out. Se știe prima echipă retrogradată matematic. Steaua – Corvinul 1-3. Cum arată clasamentul
Premier League, etapa 34, în direct pe Voyo! Acum se joacă primul meci...
Fanatik
Premier League, etapa 34, în direct pe Voyo! Acum se joacă primul meci al zilei. Fulham – Aston Villa 1-0
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Marius Lăcătuș a dezvăluit ce le-a reproșat Nicolae Ceaușescu după ce au câștigat...
iamsport.ro
Marius Lăcătuș a dezvăluit ce le-a reproșat Nicolae Ceaușescu după ce au câștigat Cupa Campionilor Europeni: 'Sigur că îți faci probleme'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!