Condiția obligatorie pentru ca Dinamo – FCSB să se joace la Cluj! Anunțul oficial al LPF

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Deoarece derby-ul dintre Dinamo și FCSB este unul dintre meciurile care aduc cei mai mulți suporteri la stadion, Mihai Stoica și Andrei Nicolescu au căzut de acord că ar fi păcat ca acest duel să aibă loc pe un stadion cu doar 8.200 de locuri, așa cum este „Arcul de Triumf”. Cele două echipe ar putea merge la Cluj pentru „Derby de România”, iar Justin Ștefan a explicat în ce condiții se poate realiza acest lucru.

Ce trebuie să facă Dinamo și FCSB pentru a disputa derby-ul din septembrie la Cluj

Cele două formații bucureștene se vor întâlni la începutul lunii septembrie, însă Arena Națională ar putea fi indisponibilă din cauza festivalului SAGA. Astfel, conducătorii celor două rivale pe un stadion ce ar putea aduce la meci peste 30.000 de fani.

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Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a explicat care sunt condițiile pentru ca acest lucru să se poată realiza: „Modificarea locului disputării unui meci se poate face cu 7 zile înainte de meci și că trebuie să fie de acord echipa adversă. Pentru ca meciul Dinamo – FCSB să se poată juca la Cluj, Dinamo trebuie să facă această solicitare cu 7 zile înainte de meci și FCSB trebuie să fie de acord”, a declarat Justin Ștefan la

De ce a fost refuzată cererea lui FCSB de a juca la Botoșani și cum ar putea ajunge roș-albaștrii la Târgoviște

Cum gazonul de pe Arcul de Triumf este văzut drept impracticabil de cei de la FCSB, Mihai Stoica a dezvăluit că o variantă ar fi stadionul de la Târgoviște. însă LPF nu a fost de acord. Justin Ștefan a explicat de ce s-a refuzat cererea și cum va putea FCSB să joace la Târgoviște

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„Există o dispoziție regulamentară care spune că echipele nu pot decide de comun acord să schimbe disputarea meciurilor, acasă/deplasare. Am văzut că s-a spus că anul trecut a fost o situație identică. A fost o situație cu cei de la Miercurea Ciuc, însă în acel moment FCSB nu avea disponibilitatea să joace pe o altă arenă și a fost făcută o excepție de LPF. Unele persoane au considerat că gazonul de pe Arcul de Triumf nu se prezintă în cele mai bune condiții și au vrut să caute o altă posibilitate. Chiar dacă, din perspectiva lor, gazonul nu se prezintă în cele mai bune condiții, nu putem aproba acest lucru. Dacă începi să nu mai ții cont de reguli, mai devreme sau mai târziu ajungi la haos. Ce se întâmplă dacă face cineva contestație? Te trezești că pierzi și meciul. Am protejat regulamentul și echipele angrenate în disputa sportivă.

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Era posibil să se facă dacă discuția apărea mai devreme. A apărut cu mai puține zile înainte de meci, chiar dacă cei de la FC Botoșani au fost de acord. Avem toată deschiderea ca FCSB să joace la Târgoviște, dar stadionul trebuie omologat pentru SuperLiga. Cei de la Târgoviște sunt în Liga a II-a și nu sunt obligați să aibă acele camere. Cine le instalează? FCSB-ul? Nu-s niște costuri de sute de mii de euro, dar sunt niște bani pe care-i scoți din buzunar. Nu cred că este o problemă pentru ei, dacă vor să folosească stadionul de acolo. Costul nu este enorm, e vorba de cam 18.000 de euro”, a mai declarat Justin Ștefan pentru sursa citată anterior.

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Justin Ștefan a răbufnit la adresa infrastructurii sportive din România

Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal a criticat stadioanele din România care nu reușesc să se autofinanțeze. El a punctat și faptul că există foarte multe arene în România care nu sunt folosite la potențialul lor, în schimb bazele sportive nu sunt atât de numeroase: „Nu mă încântă că am 10 stadioane pe care nu le folosesc, eu voiam să avem 5.000 de baze sportive. Lumea zice că nu formăm jucătorii. Păi unde să-i formăm, pe stadioanele astea? Vom realiza că aceste stadioane nu ajută la dezvoltarea fotbalului. Pe Arena Națională faci șpriț fără să vrei, că-ți curge apă din tavan.

Regula U21 nu este suficientă pentru a produce fotbaliști pe termen lung. Trebuie cineva care să finanțeze acest proiect, ca echipele să primească bani dacă folosesc mai mulți jucători tineri. Dacă nu vom avea un campionat de tineret puternic, de unde să promovăm 2-3 jucători la echipele mari, nu vom ajunge nicăieri”, a mai spus Justin Ștefan.