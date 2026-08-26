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Daniel Bîrligea este extrem de aproape de un transfer la Frosinone. Atacantul a efectuat deja vizita medicală în Italia, însă Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că mutarea nu este încă finalizată.

Daniel Bîrligea a trecut vizita medicală, dar transferul nu e gata! Condiția pusă înainte de plecarea la Frosinone

FCSB a acceptat oferta celor de la Frosinone. Roș-albaștrii încasează 1,5 milioane de euro pe loc în schimbul atacantului, care va evolua în Serie A sub formă de împrumut până la finalul sezonului. Dacă italienii se mențin în prima ligă, se activează automat clauza de cumpărare de 3,5 milioane de euro. Afacerea ajunge astfel la 5 milioane de euro.

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Daniel Bîrligea a acceptat, la rândul său, oferta. Atacantul a zburat miercuri în Italia, Deși părțile au pus la punct detaliile mutării, transferul nu este încă încheiat. Mihai Stoica a explicat motivul.

Răsturnare de situație în transferul lui Daniel Bîrligea! Ce mai trebuie să facă atacantul pentru a semna cu Frosinone

Concret, pentru ca Daniel Bîrligea să meargă la Frosinone, atacantul trebuie să semneze mai întâi . Actuala înțelegere expiră la finalul sezonului, astfel că, în aceste condiții, clauza pentru transferul definitiv nu ar putea fi activată.

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„Nu s-au semnat actele. El e în Italia, el trebuie, înainte ca noi să semnăm cu Frosinone, să semneze un an prelungire, altfel, nu se face. Trebuie să semneze un an prelungire. 5 milioane de euro dacă rămân în Serie A sau dacă vor să-l cumpere, clauza se activează automat dacă rămân în Serie A.

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E un «deal» (n.r. – afacere) bun, făcut de echipele mari. Da, chiar dacă ne iau un om important. Sunt bani foarte mulți. A costat 2 milioane și ceva. Pe un an de zile e împrumutul, un milion și jumătate de euro, aproape ne scoatem banii și, dacă nu-l vor cumpăra, se întoarce la noi”, a explicat Mihai Stoica la

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Mihai Stoica a vorbit despre afacerea făcută de FCSB

Oficialul celor de la FCSB este de părere că înțelegerea făcută cu italienii este una foarte bună pentru clubul din Capitală, care are de câștigat indiferent de deznodământul acestui sezon. „Te gândești mereu la bani mulți, dar trebuie să vină și oferta, iar discuțiile nu sunt oferte, foarte puțini înțeleg. Oferta este în momentul în care ai primit măcar un mail de la un club, nu că întreabă un agent.

A fost singura ofertă. Este cel mai mare împrumut din istoria fotbalului românesc, am încheiat orice altă discuție. Pentru el e extraordinar, are șansa să joace unde a visat să joace. El a jucat 3 ani în Serie C. Serie A nu e regres, în niciun caz. Serie A e Serie A”.

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Jovo Lukic, înlocuitorul lui Bîrligea la FCSB!? Ce spune MM Stoica despre venirea lui Drăguș

De asemenea, președintele Consiliului de Administrație al clubului din Capitală a garantat că, odată ce actele privind transferul lui Daniel Bîrligea vor fi semnate, FCSB va aduce un nou atacant care să-l înlocuiască. Mihai Stoica a vorbit despre variantele Jovo Lukic și Denis Drăguș, doi jucători aflați pe placul patronului Gigi Becali.

„E exclus să nu mai transferăm un atacant. Lumea să nu mai fie îngrijorată. Eu nu mă ocup de Drăguș. Doar Gigi știe. Gigi a zis că dă 1,5 milioane pe Lukic. Mi s-ar părea o soluție Lukic, dar nu cred că se pune problema. E jucător sub contract cu U Cluj. Ei au spus că Lukic costă 3 milioane. Distanța e mult prea mare între 1,5 și 3. Mai puțin de 3 nu cred că acceptă U Cluj”, a mai spus Mihai Stoica.