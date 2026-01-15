Condiția pe care i-a pus-o Gigi Becali lui Mihai Popescu pentru a-i prelungi contractul cu FCSB: „Dacă face asta, da!”

ADVERTISEMENT

Mihai Popescu, un fundaș central de bază la FCSB și ulterior la echipa națională, își va încheia contractul cu roș-albaștrii în vară. Gigi Becali a anunțat, la FANATIK SUPERLIGA, în ce condiții îi va prelungi acestuia înțelegerea contractuală.

Gigi Becali anunță condiția necesară pentru ca Mihai Popescu să aibă contractul prelungit la FCSB

O adevărată telenovelă s-a iscat în ultimele luni în fotbalul intern în legătură cu situația fundașului central de la FCSB, Mihai Popescu. Fotbalistul de 32 de ani s-a accidentat grav la naţională, în meciul cu Austria, din toamna anului trecut. S-a spus că are șanse mari să nu mai bifeze niciun meci până la finalul sezonului.

Au apărut informații și că . La un moment dat, chiar patronul echipei, Gigi Becali, anunța că nu îi va mai prelungi acestuia înțelegerea, scadentă în vara lui 2026. Între timp, se pare că Popescu mai are ceva șanse să rămâne la campioană.

În intervenția sa de la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a explicat condiția pe care i-a impus-o lui Mihai Popescu dacă acesta mai vrea să joacă la FCSB. „Acum o să te superi pe mine. Vreau să spun ceva. Eu spun ceea ce cred eu. Alta e să fii musulman și să te naști, alta e să fii nu știu ce să te naști, alta e să te naști creștin și alta să te naști ortodox. Alta e să te naști ortodox și să te faci sectă. Băi, nu merge, ca dovadă că Dumnezeu i-a dat semne.

Și el e băiat aur. Dulceață este. N-ai văzut în viața ta așa calitate de băiat. Înțelegi? El de-aia dă de belelele de care dă, îi dă Dumnezeu semne. Băi, revino-ți la religia ta. Dacă revine, îi prelungesc contractul”, a spus Becali.

Ce spunea, la finalul anului 2025, Mihai Popescu despre viitorul său la FCSB

Mihai Popescu (32 de ani) de la Farul Constanța în toamna lui 2024. În scurt timp, acesta a devenit un jucător de bază în echipa lui Elias Charalambous.

800.000 de euro este cota lui Mihai Popescu pe Transfermarkt

250.000 de euro a plătit FCSB clubului Farul Constanța pentru fundaș

În urmă cu trei luni, fundașul a declarat că și-ar dori să continue și în următorul sezon la FCSB. „Asta rămâne de văzut. Eu am contract până în vară, momentan nu am vorbit nimic. Importantă e recuperarea. Dacă nu ești sănătos, e normal să nu ți se ofere contract, că nu-ți dă nimeni bani să stai în sală.

Vom vedea dacă vom ajunge la o înțelegere pentru prelungire. Eu cu siguranță îmi doresc să continui. Am câștigat un campionat, luptăm pentru încă unul. Mă înțeleg bine cu oamenii, nu am avut nicio problemă cu nimeni. La vară probabil ne vom pune la masă și vom discuta”, a afirmat apărătorul de 32 de ani, la .

Cum decurge recuperarea lui Mihai Popescu

Recent, tot la FANATIK SUPERLIGA, . Drept dovadă, fundașul a făcut deplasarea în Antalya alături de roș-albaștri. El chiar a revenit la antrenamentele cu echipa de pe teren