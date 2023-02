Condiţia pentru ca fondatorii gigantului One United să se alăture lui Dinamo! Doru Lionăchescu, interviu exclusiv despre negocierile cu Zăvăleanu

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate informaţia începutului de an din sportul românesc: ! Deşi actele nu au fost încă semnate, rând pe rând, părţile din procesul de vânzare au recunoscut mutarea, inclusiv oferind pentru FANATIK .

Bancherul Doru Lionăchescu, primul interviu despre negocierile purtate pentru a se alătura acţionariatului lui Dinamo, alături de fondatorii One United

Un alt jucător extrem de important în viitorul lui Dinamo este format din fondatorii grupului The One, Andrei Diaconescu și Victor Căpitanu, care, alături de unul dintre cei mai puternici bancheri de investiţii din România, Doru Lionăchescu, au format societatea EQPT – Equity Partners SRL cu scopul de a se alătura acţionariatului lui Dinamo.

ADVERTISEMENT

Într-un interviu acordat FANATIK după ştirea vânzării lui Dinamo, Lionăchescu oferă detalii extrem de interesante despre negocierile cu administratorul judiciar al lui Dinamo, Răzvan Zăvăleanu, şi a condiţiilor prin care alături de fondatorii One United se va asocia cu echipa de fotbal.

Domnule Lionăchescu, care este stadiul negocierilor pentru a prelua acţiuni la Dinamo?

– Noi nu mai suntem în acest proiect, în forma actuală, ne-am răzgândit. Când zic noi, zic One, adică eu, Andrei și cu Victor. E adevărat că am lucrat la proiectul ăsta toată vara și toamna, dar noi am condiționat tot timpul de finalizarea procesului de insolvență. De fapt nu finalizarea, ci aprobarea planului de redresare și în care ștampila judecătorului sindic să creeze acel climat juridic de care investiția are absolută nevoie ca să știi ce iei. Or, în condițiile în care planul depus a fost refuzat de judecătorul sindic, noi am anunțat imediat că nu mergem înainte pentru că ne dă peste cap orice calcule, orice analiză. Și grupul de oameni cu care veneam, veneau pe încredere cu noi și e o responsabilitate fiduciară. Structura pe care o montasem asta era, ce ați scris și voi și care se știa, dar noi nu mai suntem din decembrie în acest proiect.

ADVERTISEMENT

“Noi ne-am spus opinia despre plan, dar nu s-a ţinut cont de ea. Din păcate, judecătorul sindic a lovit fix în punctele cele mai slabe, cum ne aşteptam”

Practic, asta e condiţia dumneavoastră pentru a investi la Dinamo, să se rezolve procedurile juridice ale insolvenţei, să aveţi cadrul de a investi, corect?

– Da. Nu de procesul de insolvență ne-am împiedicat, am spus de la început că este treaba lui Zăvăleanu, ci de un plan viabil care să aibă sustenabilitate. Ne-am spus opinia la momentul respectiv, dar nu s-a ținut cont de ea. Dovada că judecătoarea a lovit exact unde era unul dintre punctele cele mai slabe ale planului, cum ne aşteptam. Vedem ce va fi pe viitor. Dacă se va întâmpla, când se va întâmpla. Mai mult de atât nu pot să spun momentan.

ADVERTISEMENT

“Cei care preiau acum Dinamo sunt foarte pasionaţi de fotbal, dar, mai ales, de Dinamo!”

Primordial este ca din perspectivă juridică a insolvenței, acel plan de reorganizare refăcut să fie aprobat?

– Trebuie un plan care să aibă sens economic, să poți să construiești apoi un business key investițional, pentru că noi așa o privim. Eu nu sunt dinamovist. Or, în formula asta pe care Eugen și Dorin și restul vor să meargă, necunoscutele sunt mult prea mari. Adică nu poți să construiești un plan de investiții cu atâtea necunoscute în acest moment. Pe de o parte, depunerea unui alt plan nu se știe, cum, când și în ce fel se va face. Pe de altă parte, Răzvan Zăvăleanu merge înainte la Curtea de Apel, contestând anularea planului. Nici măcar nu e dat termen acolo. Deci sunt atât de multe necunoscute încât cei care merg în momentul ăsta înainte o fac și pentru că sunt și foarte pasionați de fotbal și, mai ales, de Dinamo. Dar dacă o privim strict chirurgical financiar în momentul ăsta este un business pe care nu îl poți comensura. Asta este problema.

ADVERTISEMENT

Deci, informația este corectă, dar este sub condiție.

– În acest moment, noi nu suntem parte a tranzacției.

“Fără plan de reorganizare aprobat, proiectul Dinamo nu este atractiv investiţional”

Informația noastră este că urmează să vi se propună acești 40%, dar înțeleg care sunt condițiile dumneavoastră…

ADVERTISEMENT

– Noi situația din noiembrie, decembrie o știam, urmăream zilnic, vedeam. Aici situația este foarte fluidă financiar, deci trebuie văzut în momentul în care îți aprobă dacă, când și cum planul, cum va arăta fotografia. O să arate complet diferit. Noi am spus despre această condiție de la bun început și de care ne-am și prevalat când am spus că netrecând planul, pentru noi proiectul nu mai este atractiv financiar sau investițional.

– Ce să spun? Zăvăleanu pe noi ne-a pus în fața faptului împlinit. Noi ne-am trezit la o întâlnire în care a venit și ne-a zis ‘aaa, păi eu am depus deja planul’. Cam așa a decurs. Atunci am zis hai să așteptăm să vedem ce zice instanța. Și instanța a zis “nu e bine!”. Dar acum lucrurile sunt trecute.

Partenerii dumneavoastră cum au reacţionat?

Că tot m-aţi întrebat, partenerii mei de la One probabil vor da și un comunicat în care să clarifice lucrurile astea. Toate discuțiile nu implicau firma One care care este listată la bursă. Firma prin care noi ne uităm la diverse investiții, care este practic vehiculul investitional al meu, se numește EQPT – Equity Partners SRL, adică eu și cu ei noi (n.r. – Andrei Diaconescu și Victor Căpitanu), ca persoane fizice.

“Cifrele sunt corecte: investiţia imediată ar fi fost de cca 2 milioane de euro”

Dacă lucrurile ar fi în regulă, suma de 2 milioane care s-ar investi într-o primă fază ar fi corectă?

– Da, cred că cifra este corectă. Cred că 1,7-2 milioane era aportul nostru pentru chestiunea imediată, dar planul era de 4 ani. Sper ca echipa care s-a format acum să o ducă mai departe.

Și dumneavoastră să vă alăturați pe parcurs…

– Nu știu ce se va întâmpla. Sub rezerva asta, dacă se va întâmpla, atunci am putea discuta, dar până atunci… e totul atât de vag și de neclar că nu poți să fii liniștit și să recomanzi cuiva să investească punând cifrele pe masă pentru că sunt prea multe riscuri, prea multe necunoscute.