Condiția pusă de Gică Hagi pentru a veni la națională. Apropiatul „Regelui” a dat toate detaliile

Dezvăluiri în premieră despre venirea lui Gică Hagi ca selecționer la naționala României! Condiția pusă de „Rege" pentru a semna cu FRF
Gabriel-Alexandru Ioniță
12.09.2025 | 21:59
Gică Hagi alături de logo-ul FRF. Foto: colaj Fanatik

Naționala României a obținut rezultate mult sub așteptări până acum în campania de calificare la Cupa Mondială din 2026 din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic și în acest context a început deja să se vorbească destul de mult în spațiul public despre posibila plecare a lui Mircea Lucescu din funcția de selecționer.

Ce condiție ar pune Gică Hagi pentru a prelua echipa națională

Iar principala variantă de înlocuire vehiculată în aceste zile este din nou reprezentată de Gică Hagi. De altfel, chiar și „Il Luce” a transmis că ar fi dispus să renunțe la contract în cazul în care Federația ar ajunge la un acord cu acționarul majoritar de la Farul Constanța.

Despre acest scenariu s-a mai discutat intens în trecutul apropiat în două rânduri, atunci când Edi Iordănescu a fost numit în cele din urmă selecționer, dar și înainte ca Lucescu să revină în acest rol. De fiecare dată s-a explicat la nivel oficial că Hagi nu era compatibil cu această funcție, prin prisma implicării sale de la Farul, chestiune care ar fi generat un conflict de interese în cazul în care el ar fi fost numit la națională.

Doar că se pare că în cele din urmă nu acesta a fost motivul real. Sau cel puțin așa susține Florin Prunea, un apropiat al lui Gică Hagi. Fostul portar a transmis că „Regele” nu ar dori doar să lucreze cu actuala conducere tehnică a Federației, adică sub coordonarea lui Mihai Stoichiță, ci ar vrea mai degrabă ca el să aibă control total din această perspectivă.

Ce crede Florin Prunea: „Data trecută de ce nu a venit?”

Mai mult, fostul coechipier al lui Hagi din „Generația de Aur” a spus chiar cu subiect și predicat că acesta îl vrea plecat pe Stoichiță de la FRF pentru a putea colabora cu forul condus de Răzvan Burleanu, doar că evenimentele de până acum au demonstrat că administrația de la „Casa fotbalului” nu ar fi chiar foarte confortabilă cu această chestiune.

„Data trecută de ce nu a venit? A primit o ofertă și nu a acceptat-o. Hagi a fost și la Federație, îi făcuseră și meniul, a fost întrebat și ce vrea să mănânce la prânz. A spus: «Ăla afară, ăla afară». Își făcuse echipa, iar Mihai Stoichiță era primul out”, a spus Florin Prunea, potrivit iamsport.ro.

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
