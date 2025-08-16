Condiția pusă de Vladimir Putin, ce poate aduce pacea în Ucraina. Ce dorește liderul rus în schimbul înghețării frontului

Vladimir Putin vine cu o condiție importantă, în schimbul înghețării liniei frontului de sud, în regiunile Herson şi Zaporojie. Ce dorință și-a exprimat acesta în cadrul întâlnirii cu Donald Trump, din Alaska.

Condiția impusă de Putin, în schimbul înghețării liniei de front

Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat o dorință importantă în cadrul întâlnirii cu Donald Trump din Alaska, care ar aduce pacea. Acesta dorește retragerea Ucrainei din regiunea Donețk.

Liderul de la Kremlin a declarat că oferă, în schimb, „înghețarea” restului liniei frontului, în regiunile Herson și Zaporojie, conform Financial Times, citat de .

Presa americană relatează faptul că Rusia ar fi propus chiar înainte de summit-ul din Alaska să oprească ofensiva în Herson și Zaporojie și să-și retragă soldații din Dnipropetrovsk, Sumî şi Harkov, dar numai în schimbul regiunilor Donețk și Lugansk.

În acest context, președintele susține că, potrivit Constituției Ucrainei, nu se pot ceda teritorii fără un referendum național. De asemenea, Kievul nu își poate permite pierderea altor zone, mai ales în Donețk, unde fortificațiile apără poziții cheie, scrie .

„Modificările integrității teritoriale pot fi făcute numai prin decizia poporului — nici președintele, nici cabinetul de miniștri, nici parlamentul nu le pot modifica. În Constituție este scris că numai prin referendum pot fi efectuate modificări ale teritoriului Ucrainei”, a clarificat și Igor Reiterovici, profesor de științe politice la Universitatea Națională Taras Shevchenko din Kiev.

Putin se declară pregătit pentru o pace

La conferința de presă de după , președintele rus a declarat că este pregătit pentru a pune capăt acestui război. Ba mai mult, el a menționat că se poate ajunge la „o pace durabilă”, însă doar dacă se va ține cont de condițiile sale.

„Sunt interesat să pun capăt crizei din Ucraina. Sunt pregătit să lucrez la securitatea Ucrainei. Sper că acordul la care s-a ajuns cu Donald Trump va deschide calea pentru pace în Ucraina”, a mai declarat Putin.

„Pentru a avea o pace durabilă, trebuie să se ţină seama de toate preocupările legitime ale Rusiei şi suntem de acord cu preşedintele Trump că securitatea Ucrainei trebuie garantată. Sper că acordul la care am ajuns va deschide calea către pace şi sperăm că Europa nu va folosi provocările pentru a submina acest acord”, a mai spus preşedintele Rusiei.