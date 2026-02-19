Condiții de frigider într-un apartament de 80.000 de euro din Capitală. Iarnă de coșmar pentru mai multe familii din București. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Au plătit 80.000 de euro pentru apartamentele lor, dar acum locatarii unui complex din Sector 6 trăiesc o dramă. De peste 30 de ore sunt fără apă, lumină și căldură. FANATIK a aflat informații exclusive direct de la proprietari și de la dezvoltator.

Probleme într-un apartament de 80.000 de euro aflat într-un complex nou din Sector 6. În toiul iernii, locatarii sunt lăsați fără apă, lumină și căldură

Zeci de familii dintr-un complex rezidențial din Prelungirea Ghencea, Sector 6, au trăit de peste 30 de ore fără apă, căldură și electricitate, după ce o defecțiune tehnică a dus la inundarea completă a camerei contoarelor. Apa a ajuns pe întreaga suprafață a încăperii tehnice, punând în pericol instalațiile electrice și generând un risc major de scurtcircuit.

Situația a devenit critică în timpul nopții de marți, când degajările de fum și pericolul producerii unui incendiu au impus intervenția de urgență a pompierilor și a poliției, în jurul orei 3:00. În tot acest timp, locatarii au rămas în apartamente fără utilități, în condiții de ger și nămeți.

Al doilea incident în mai puțin de o lună. Locatarii cer explicații și garanții

Este al doilea incident de acest tip în luna februarie. Prima avarie a avut loc pe 11 februarie, când cele două blocuri au rămas fără servicii esențiale timp de aproape 24 de ore. Deși problema a fost remediată atunci, proprietarii spun că nu au primit explicații clare privind cauzele și măsurile luate pentru prevenirea unei situații similare.

Imobilele au fost date în folosință în urmă cu aproximativ un an, iar apartamentele au fost achiziționate cu sume plecând de la de 80.000 de euro, până la 115.000 de euro. Cu toate acestea, întreruperile repetate ale utilităților au stârnit nemulțumirea oamenilor, care cer dezvoltatorului soluții rapide și garanții că astfel de probleme nu se vor repeta la doar câteva luni de la mutare.

FANATIK a obținut informații exclusive de la proprietari

FANATIK a obținut informații exclusive chiar de la locatarii afectați. Diana, proprietară în complexul rezidențial din Sector 6, a relatat cu lacrimi în ochi situația dramatică prin care trec.

„Ne aflăm într-o situație delicată. Și anume, s-a inundat camera tehnică unde avem contoarele de la lumină. Azi noapte au venit pompierii că ieșea fum. Povestea e mai amplă de atât și persistă de ceva timp.

Noi, locatari din acest cartier rezidențial aflat pe Prelungirea Ghencea suntem lăsați în frig și fără curent de peste 30 de ore după o inundație la tablourile electrice”, ne-a povestit cu lacrimi în ochi, Diana, unul dintre proprietarii afectați.

Maria, altă persoană din bloc, care a scos din buzunar și mai mult, ne-a dezvăluit: „Am plătit 115.000 de euro ca să stăm în beznă și cu frică de incendiu!”, spune disperată locatara care punctează și că au sesizat deja Poliția (Secția 25), ISC și ANPC.

Răspunsul dezvoltatorului, dezvăluit în premieră

Mai departe, Diana ne-a prezentat, în premieră pentru FANATIK, și răspunsul primit de la dezvoltator. Aceasta a precizat: „Dezvoltatorul ne-a trimis o informare prin care spune că reparația nu e obligația lui, deși clădirea este nouă. Avem copii în frig și pericol de electrocutare în subsol. Vă rugăm să ne ajutați!”.

Pentru o transparență completă și pentru ca cititorii să poată verifica informațiile, mai jos atașăm nota oficială primită de la dezvoltator.

Administrația blocurilor, sesizări la Inspectoratul de Stat pentru Construcții și la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Administrația blocurilor afectate a întreprins toate demersurile necesare pentru rezolvarea situației. Potrivit mesajului transmis de președinta asociației de proprietari, discuțiile purtate cu dezvoltatorul .

„Informațiile primite până acum din discuțiile purtate cu dezvoltatorul ne duc spre speranța că energia electrică să fie furnizată iar din această seară (n.r. 18 februarie). Cu siguranță nimeni nu își dorește să trăiască în lipsă de apă și energie electrică.

Cu siguranță dorințele dumneavoastră ca acele contoare să fie la suprafață sunt știute de dezvoltator. Pentru a evita orice confuzie sau acuze de tot felul, asociația de proprietari, comunitatea de proprietari din acele blocuri trebuie să apeleze la specialiști. În acest sens vă rugăm să răspudeți următorului sondaj”, se arată în mesajul oficial.

În paralel, proprietarii au luat în calcul să depună sesizări la Inspectoratul de Stat pentru Construcții și la , pentru a se asigura că situația nu se va mai repeta.

Dezvoltatorul reacționează. Mesaj și document pentru locatari

FANATIK a încercat să obțină un punct de vedere și de la dezvoltator. După ce am trimis un mesaj de prezentare, am primit inițial răspunsul: „Bună ziua! Cu ce vă putem ajuta?”.

Ulterior, la întrebarea legată de situația celor două blocuri de pe Prelungirea Ghencea, reprezentantul ne-a scris scurt: „Momentan suntem concentrați pe rezolvarea unei probleme apărute și comunitatea are prioritate. Vă rugăm s ă ne transmiteți solicitările pe adresa: contact@dimri.ro. Mulțumim”. Apoi au revenit, pentru FANATIK, cu acest document prin care, în decursul zilei de azi, 18 februarie, au comunicat cu cei din blocurile afectate.

Ca în final să ne trimită acest mesaj: „Suntem orientați pe soluționare. O expertiză va concluziona de ce am întâmpinat aceste neplăceri. Nu am întâmpinat astfel de probleme de când am predat prima etapă.

Ne dorim să ajutăm și să intervenim în timp util. Înțelegem nemulțumirea, dar vrem ca soluțiile să fie avizate și implementate în funcție de rigorile specifice. Facem tot ce putem să se rezolve cât mai repede. Mulțumim”.

Locatarii rămân fără apă la etajele superioare, deși contoarele au fost schimbate

A doua zi după ce am demarat ancheta mai sus prezentată, am revenit la locatari pentru a afla cum evoluase problema. Diana ne-a transmis: „Aseară au schimbat contoarele, avem lumină și căldură. Însă, la etajul 11, unde stau eu, nu este apă deloc, deoarece este nevoie de pompele de presiune și nu merg, din ce am înțeles”.

De asemenea, administratorul blocurilor a venit cu explicații pentru proprietari, printr-un mesaj postat pe grupul de WhatsApp: „În prezent blocurile sunt alimentate direct din rețeaua publică. Această rețea nu are puterea de a împinge apa așa sus și de aceea se folosește sistemul de pompare.

Cum sistemul de pompare a fost inundat și nu a fost energie electrică până aseară (n.r. 18 februarie), azi s-a făcut deja programare la cei care se ocupă de grup să vină să evalueze situația și să intervină în funcție de ce descoperă acolo”.

Nemulțumirile locatarilor nu se opresc aici: „S-a făcut sesizare la ISC pentru vicii ascunse conform Legii 10/1995. Suntem în pericol (risc de incendiu/electrocutare) și ne temem că vom fi puși să plătim din buzunar reparații care țin de garanția dezvoltatorului! Administratorul și președinta au demisionat aseară, sunt în preaviz”, ne-a mai accentuat locatara blocului din Prelungirea Ghencea.