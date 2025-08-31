Sport

Condiții de joc dificile în Gruia la CFR Cluj – FCSB! Motivul pentru care Târnovanu și Hindrich sunt în pericol. Foto

CFR Cluj - FCSB este capul de afiș din etapa cu numărul 8 din SuperLiga. La începutul acestui duel, jucătorii ambelor formații au cunoscut niște condiții dificile de joc.
Alex Bodnariu, Iulian Stoica
31.08.2025 | 22:04
Conditii de joc dificile in Gruia la CFR Cluj FCSB Motivul pentru care Tarnovanu si Hindrich sunt in pericol Foto
CORESPONDENȚĂ DIN CLUJ
CFR Cluj - FCSB se dispută în condiții extrem de dificile. Sursă foto: Colaj Fanatik

Etapa cu numărul 8 din SuperLiga ne aduce în prim-plan derby-ul „rănitelor” din acest start de sezon. CFR Cluj este gazdă în meciul cu FCSB, iar condițiile de joc sunt de-a dreptul dificile, ploile din oraș îngreunând misiunea jucătorilor ambelor formații.

Condiții de joc dificile în Gruia la CFR Cluj – FCSB! Motivul pentru care Târnovanu și Hindrich sunt în pericol

Capul de afiș al etapei cu numărul 8 din SuperLiga este dat de CFR Cluj – FCSB. Cu puțin timp înainte de fluierul de stat, o ploaie serioasă a acaparat orașul, iar condițiile în care se dispută acest meci nu se ridică la nivelul celor două formații.

Reporterul FANATIK aflat la această partidă a surprins faptul că gazonul de pe „Dr. Constantin Rădulescu” este îmbibat cu apă, iar jucătorii ambelor formații alunecă foarte ușor pe suprafața de joc din Cluj. Fotbaliștii riscă accidentări, asta în contextul în care pot să-și piardă controlul în orice moment.

Cei mai predispuși sunt portarii Ștefan Târnovanu și Otto Hindrich, suprafața din preajma careurilor nefiind una prielnică fotbalului de calitate. Cu siguranță că și antrenorii se tem ca integritatea fotbaliștilor aruncați în joc să nu fie periclitată.

Gazon CFR
Așa arată gazonul din preajma porților în CFR Cluj – FCSB. Sursă foto: Fanatik

CFR Cluj – FCSB, derby-ul „rănitelor” din etapa a 8-a din SuperLiga

Dacă în sezoanele trecute au fost obișnuite cu dominarea SuperLigii, startul acestui nou sezon le găsește pe CFR Cluj și FCSB în a doua jumătate a clasamentului. Forma slabă se datorează numărului mare de meciuri deja disputat, cele două formații fiind angrenate în cupele europene în debutul acestei stagiuni.

Cum arată echipele de start în CFR Cluj – FCSB

  • CFR Cluj (4-3-3): Hindrich – Sinyan, Kresic, M.Ilie, Camora – Emerllahu, Djokovic, Fică – Șfaiț, L. Munteanu, Korenica. Rezerve: Gal, Micai – Abeid, Gyorgy, Dumbrăvanu, Cordea, Biliboc, Păun, Deac, Postolachi, Nkololo, Badamosi. Antrenor: Andrea Mandorlini.
  • FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Graovac, Ngezana, M. Popescu, Pantea – Chiricheș, Șut – Toma, Fl. Tănase, Cisotti – Thiam. Rezerve: Zima – Crețu, Alibec, Bîrligea, Miculescu, Lixandru, Edjouma, Politic, Olaru, Radunovic, Oct. Popescu, Stoian. Antrenor: Elias Charalambous
