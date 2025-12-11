Sport

Condiții de maximă siguranță înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga! Aeroportul, plin de jandarmerie. Video

Craiova, în alertă înainte de meciul Universității cu Sparta Praga! S-au luat măsuri de maximă siguranță cu 12 ore înainte de meci! Aeroportul a fost împânzit de jandarmi
Ciprian Păvăleanu, Tibi Cocora
11.12.2025 | 10:25
Conditii de maxima siguranta inainte de Universitatea Craiova Sparta Praga Aeroportul plin de jandarmerie Video
EXCLUSIV FANATIK
Ultrașii cehi au fost așteptați la aeroport de zeci de jandarmi. Foto: Colaj FANATIK
Universitatea Craiova este aproape calificată în următoarea fază din Conference League, iar un rezultat pozitiv joi seară i-ar putea garanta acest lucru. Oltenii vor întâlni Sparta Praga pe „Ion Oblemenco”, iar Jandarmeria a luat măsuri de maximă siguranță înainte ca ultrașii cehi să aterizeze în Bănie.

Ultrașii cehi sunt așteptați în condiții de maximă securitate la Craiova! Jandarmeria a împânzit aeroportul

Toată Craiova se pregătește de meciul Universității din etapa a 5-a de UEFA Conference League. După primele patru runde, oltenii au adunat 7 puncte și sunt în cărți chiar și pentru calificarea directă în optimi, în funcție de rezultate. Cert este că șansele ca formația lui Coelho să mai piardă play-off-ul sunt minime, cu două meciuri înainte de finalul fazei ligii.

Următorul meci va fi disputat acasă, în compania cehilor de la Sparta Praga, care nu de mult o eliminau pe FCSB din Champions League și reușeau să se califice la „masa bogaților”. La meciul de pe „Ion Oblemenco” vor participa maximum 500 de ultrași cehi, care vor fi primiți în țară cu un nivel special de securitate.

Zeci de jandarmi s-au prezentat joi dimineață la Aeroportul Internațional Craiova unde i-au așteptat pe fanii Spartei. Nu mai puțin de patru autobuze speciale au fost rezervate pentru a-i transporta pe suporteri de la aeroport.

Jandarmii i-au așteptat pe ultrașii cehi la aeroport

Craiova, fără două piese importante la meciul cu Sparta Praga

Meciul dintre Universitatea Craiova și Sparta Praga va începe la ora 19:45, iar oltenii se confruntă cu două indisponibilități importante înaintea fluierului de start. FANATIK a anunțat în exclusivitate că Tudor Băluță și Vladimir Screciu nu vor fi apți pentru această partidă.

Primul dintre ei a fost operat de apendicită, în timp ce Screciu are o contractură musculară. La câteva ore după informațiile oferite de FANATIK, Universitatea Craiova a anunțat lotul pentru acest meci, iar cei doi nu se regăsesc pe listă.

Cum arată clasamentul înainte de acest meci

Înainte de meciul direct, Universitatea Craiova și Sparta Praga se află la egalitate de puncte, fiind diferențiate de golaveraj. Oltenii au șapte puncte și se află pe locul 15, în timp ce Sparta se află pe 11 cu același număr de puncte, însă cu golaveraj +3, față de 0 al Craiovei.

În acest moment, Craiova este la egalitate de puncte cu echipe precum Rayo Vallecano sau AEK Atena și este peste echipe precum Fiorentina, Crystal Palace, AZ Alkmaar sau Dinamo Kiev. Cu o victorie joi seară, Craiova ar ajunge la 10 puncte și ar fi 100% sigură de calificare. Un egal le-ar putea face pe ambele formații să fie aproape sigure de play-off.

