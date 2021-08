Condiții extreme în cursa de 50 de km marș! Un japonez a căzut din picioare din cauza căldurii. Video

Proba de 50 de kilometri marș de la Jocurile Olimpice a făcut, așa cum era de așteptat multe victime.

ADVERTISEMENT

Organizatorii au programat startul cursei la ora locală 05:30, adică ora 23:30 ora României, însă chiar și așa căldura avea să fie insuportabilă pentru atleți.

Condiții extreme în cursa de 50 de km marș! Un japonez a căzut din picioare din cauza căldurii

Fiind cea mai lungă probă din atletism de la Jocurile Olimpice, sportivii au resimțit din plin condițiile dificile pe parcursul celor 50 de kilometri.

ADVERTISEMENT

Kawano Masatora, unul dintre sportivii țării gazdă participant în proba de 50 de kilometri marș, a oferit una dintre cele mai dramatice scene ale zilei.

Japonezul pur și simplu s-a prăbușit din picioare în timpul marșului, bătând cu pumnii în pământ că nu poate continua cursa.

ADVERTISEMENT

VEZI VIDEO:

Proteste la adresa organizatorilor pentru condițiile dificile

De altfel, au existat proteste la adresa organizatorilor pentru organizarea curselor de anduranță în condiții foarte dificile.

ADVERTISEMENT

În urmă cu o săptămână, în timpul probei de triatlon, mai mulți concurenți au leșinat. Chiar și câștigătorul de la masculin, Kristian Blummenfelt a avut mari probleme după ce a trecut linia de sosire.

Dawid Tomala, câștigător la a doua cursă de marș 50 de kilometri pe care o încheie

Imediat s-a prăbușit și câteva minute mai târziu a trebuit să vomite din cauza efortului și a condițiilor dificile.

ADVERTISEMENT

Proba de marș a fost câștigată de polonezul , cel care încheie doar pentru a doua oară o cursă de marș 50 de kilometri:

“De când aveam 15 ani, m-am gândit în timpul antrenamentelor, că aș vrea să fiu medaliat cu aur olimpic”

“A fost o zi uimitoare pentru mine. Nu-mi vine să cred. Am lucrat pentru asta toată viața mea. De când aveam 15 ani, m-am gândit în timpul antrenamentelor, că aș vrea să fiu medaliat cu aur olimpic.

ADVERTISEMENT

La început m-am gândit la proba de 20 km, dar anul acesta am schimbat totul. Aceasta a fost doar a doua cursă de 50 km din viața mea pe care am terminat-o, după cea din Dudince în 2017 (n.r. Slovacia) și am câștigat-o. Este o nebunie, nu?”, a spus Tomala.

Românul a reușit să încheie cursa pe locul 24.