Condiţii inumane pentru echipa lui Reghe în Champions League: “Jucăm la 35 de grade pe un teren sintetic, la ora 3 după amiaza”

După despărțirea de Esperance Tunis, Laurențiu Reghecampf și-a găsit un nou angajament. Cunoscutul tehnician român a semnat cu Al-Hilal Omdurman, iar „Reghe” a ratat la „mustață” să câștige deja primul trofeu. Pentru antrenorul român urmează meciurile din Liga Campionilor, însă condițiile nu sunt deloc prietenoase.

ADVERTISEMENT

Condiţii inumane pentru echipa lui Reghe din Sudan în Champions League

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Laurențiu Reghecampf a transmis că, , echipa sa se pregătește de primul duel din Champions League Africa.

Ei bine, turul este programat la Jamus, iar Laurențiu Reghecampf a declarat că echipa nu se bucură de cele mai bune condiții. Duelul se va disputa la ora 15:00, pe un teren sintetic, temperatura anunțându-se a fi una de calvar, 35 de grade. În ciuda acestor aspecte, tehnicianul român e optimist că Al Hilal Omdurman va trece mai departe de acest adversar.

ADVERTISEMENT

„Eu cunosc ce se întâmplă în Africa și nivelul din zona asta. Echipele care au posibilități financiare se descurcă, își pot desfășura activitatea în condiții foarte bune. Celelalte echipe sunt mai slab dotate, însă nivelul crește.

„E un covor care te arde! Trebuie să ne adaptăm”

Echipele importante din Champions League Africa sunt foarte puternice. Noi vom începe cu o echipă din Sudanul de Sud, Jamus se numește. (n.r. – Sunteți favoriți?) Clar suntem noi favoriți!

ADVERTISEMENT

Singura chestie e că jucăm pe un teren sintetic, la ora 3 după-amiaza și vor fi undeva la 35 de grade. Cei care au jucat pe sintetic știu, în momentul în care e o temperatură mare, terenul se încinge și este o căldură foarte mare la sol, jucătorii au probleme cu ghetele.

ADVERTISEMENT

E un covor care te arde, însă condițiile sunt așa cum sunt, trebuie să ne adaptăm la aceste condiții și să încercăm să câștigăm”, a declarat Laurențiu Reghecampf la FANATIK SUPERLIGA.