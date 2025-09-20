Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Condiţii inumane pentru echipa lui Reghe în Champions League: “Jucăm la 35 de grade pe un teren sintetic, la ora 3 după amiaza”

Laurențiu Reghecampf a transmis, în direct la FANATIK SUPERLIGA, în ce condiții o să joace echipa sa, Al Hilal Omdurman, în primul meci din Liga Campionilor.
Iulian Stoica
20.09.2025 | 12:57
Conditii inumane pentru echipa lui Reghe in Champions League Jucam la 35 de grade pe un teren sintetic la ora 3 dupa amiaza
EXCLUSIV FANATIK
Laurențiu Reghecampf, condiții grele în primul meci din Liga Campionilor din Africa. Sursă foto: Fanatik

După despărțirea de Esperance Tunis, Laurențiu Reghecampf și-a găsit un nou angajament. Cunoscutul tehnician român a semnat cu Al-Hilal Omdurman, iar „Reghe” a ratat la „mustață” să câștige deja primul trofeu. Pentru antrenorul român urmează meciurile din Liga Campionilor, însă condițiile nu sunt deloc prietenoase.

ADVERTISEMENT

Condiţii inumane pentru echipa lui Reghe din Sudan în Champions League

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Laurențiu Reghecampf a transmis că, după ce a ratat primul trofeu, echipa sa se pregătește de primul duel din Champions League Africa. Al Hilal Omdurman o va întâlni pe Jamus, din Sudanul de Sud.

Ei bine, turul este programat la Jamus, iar Laurențiu Reghecampf a declarat că echipa nu se bucură de cele mai bune condiții. Duelul se va disputa la ora 15:00, pe un teren sintetic, temperatura anunțându-se a fi una de calvar, 35 de grade. În ciuda acestor aspecte, tehnicianul român e optimist că Al Hilal Omdurman va trece mai departe de acest adversar.

ADVERTISEMENT

„Eu cunosc ce se întâmplă în Africa și nivelul din zona asta. Echipele care au posibilități financiare se descurcă, își pot desfășura activitatea în condiții foarte bune. Celelalte echipe sunt mai slab dotate, însă nivelul crește.

„E un covor care te arde! Trebuie să ne adaptăm”

Echipele importante din Champions League Africa sunt foarte puternice. Noi vom începe cu o echipă din Sudanul de Sud, Jamus se numește. (n.r. – Sunteți favoriți?) Clar suntem noi favoriți!

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie...
Digi24.ro
EXCLUSIV Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie o abordare mai radicală”

Singura chestie e că jucăm pe un teren sintetic, la ora 3 după-amiaza și vor fi undeva la 35 de grade. Cei care au jucat pe sintetic știu, în momentul în care e o temperatură mare, terenul se încinge și este o căldură foarte mare la sol, jucătorii au probleme cu ghetele.

ADVERTISEMENT
Lovitură de proporții! ”Veste apocaliptică”: Israelul, ca și exclus! Din 20 de voturi,...
Digisport.ro
Lovitură de proporții! ”Veste apocaliptică”: Israelul, ca și exclus! Din 20 de voturi, 17-18 sunt pentru eliminare

E un covor care te arde, însă condițiile sunt așa cum sunt, trebuie să ne adaptăm la aceste condiții și să încercăm să câștigăm”, a declarat Laurențiu Reghecampf la FANATIK SUPERLIGA.

Laurențiu Reghecampf, sincer vizavi de condițiile în care o pregătește pe Al Hilal Omdurman în Africa

Gigi Becali face revoluție la FCSB dacă echipa ratează play-off-ul! Care sunt „greii”...
Fanatik
Gigi Becali face revoluție la FCSB dacă echipa ratează play-off-ul! Care sunt „greii” cărora li se vor rezilia contractele. Exclusiv
Zeljko Kopic anunţă ce jucător de la Dinamo e gata să se bată...
Fanatik
Zeljko Kopic anunţă ce jucător de la Dinamo e gata să se bată pentru un loc de titular la echipa naţională: “Am vorbit cu domnul Lucescu! Este o soluţie”
Gigi Becali se ține de cuvânt: Bîrligea va fi Lăcătuș, Olaru rezervă! Cum...
Fanatik
Gigi Becali se ține de cuvânt: Bîrligea va fi Lăcătuș, Olaru rezervă! Cum arată primul 11 al FCSB la Botoșani. Update exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Bombă! Au dechis discuțiile cu Dacia pentru a sponsoriza o echipă de tradiție...
iamsport.ro
Bombă! Au dechis discuțiile cu Dacia pentru a sponsoriza o echipă de tradiție din SuperLiga: 'Ne puteam propune alte obiective'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!