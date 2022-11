Condiții jalnice pentru suporterii ajunși în Qatar. Cazare exorbitantă, mic dejun frugal

Cupa Mondială din Qatar e cea mai scumpă ediție a competiției organizată vreodată. A costat 229 de miliarde de euro, mai mult decât toate celelalte turnee la un loc. Dar . Cu ce preț? Inclusiv cu cel al unor condiții jalnice oferite suporterilor. Deși aceștia au plătit sume considerabile pentru cazare.

Pentru a găzdui , Qatarul a construit stadioanele de la zero. Însă dacă arenele sunt adevărate bijuterii arhitectonice, condițiile oferite fanilor sunt groaznice.

Lipsa spațiilor suficiente de cazare i-a făcut pe organizatori să apeleze la o soluție originală. Mai exact, un centru imens menit să-i găzduiască pe suporterii veniți să-și susțină favoriții.

Unul în care există 1.800 de corturi și 6.000 de containere. Pentru care se solicită însă sume similare cu cele plătite la hotelurile bune din destinațiile turistice europene.

Vorbim de sume de peste 175 sau chiar 200 de lire pe noapte. Deși condițiile oferite sunt mai degrabă tipice pentru un camping, având dotări minime: un pat și toaletă.

The Al-Emadi fan village in Qatar is where fans can stay during the World Cup.

Rooms are available from £181 per night. 🤨

— Football Away Days (@FBAwayDays)