Condiții vitrege pentru Rapid la Botoșani. Cum au fost surprinși fotbaliștii lui Costel Gâlcă. Video

FC Botoșani – Rapid a fost epilogul etapei a 19-a din SuperLiga, scor 0-0. Derby-ul de clasament a fost programat luni, 8 decembrie, de la ora 20:30. Oaspeții au avut mari probleme cu încălzirea jucătorilor înaintea partidei.

Cum s-au încălzit jucătorii de la Rapid înaintea derby-ului cu FC Botoșani

După finalul etapei a 19-a din SuperLiga, Rapid conduce clasamentul, cu 39 de puncte. Pe locul 2 se afla chiar adversara giuleștenilor din această rundă, FC Botoșani, cu 37 de puncte.

ti, care au întâmpinat mari dificultăți la stadion. Fotbaliștii lui Costel Gâlcă au fost nevoiți să iasă din vestiar pentru a face mișcări de stretching înainte să iasă la încălzire.

La Stadionul Municipal din Botoșani, alb-vișiniii au mers să se „întindă” în spatele tunelului care face trecerea spre gazon pentru că la vestiar nu era loc suficient. Rapidiștii au îndurat astfel și frigul, la ora disputării derby-ului cu FC Botoșani fiind de 4 grade Celsius.

Premii la Super Gala Fanatik 2025 înainte de FC Botoșani – Rapid

În ziua derby-ului FC Botoșani – Rapid a avut loc și SUPER GALA FANATIK 2025. Cele două formații au primit câte un premiu la evenimentul desfășurat la hotelul Marriott din București.

goalkeeperul Rapidului, Marian Aioani, a primit premiul pentru cel mai bun portar din 2025.