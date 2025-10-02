Condițiile în care stă Horațiu Potra în arestul din Dubai. Ce primește la mesele zilnice și ce nu are voie să facă

Horațiu Potra ”se bucură” de condiții stricte în arestul din Dubai, șeful mercenarilor fiind în custodia autorităților arabe până se va decide ce se va întâmpla cu el, dacă va fi extrădat în România sau nu.

De ce condiții are parte Horațiu Potra în arestul din Dubai

Persoanele arestate pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite pentru infracțiuni comise în alte state sunt reținute, în general, de la 24 până la 48 de ore într-o secție de poliție, după care sunt transferate în centre de detenție locale sau închisoare până la clarificarea situației.

Există câteva reguli clare pentru persoanele străine reținute pe teritoriul din Emirate, reguli care se aplică și apropiatului lui Călin Georgescu, acuzat că a vrut să dea o lovitură de stat în țara noastră. În primul rând, în fiecare celulă din închisoarea centrală din Dubai, Potra dispune de câteva lucruri elementare, precum o saltea și o pătură, însă sunt anumite centre care nu oferă și pernă de dormit. Ea poate fi achiziționată de la magazinul din interiorul închisorii, la fel ca orice alte lucruri de care deținutul are nevoie, căci sunt complet interzise introducerea obiectelor de orice tip din exterior, din motive de siguranță.

Reguli stricte în Emirate: Potra nu poate vorbi când are chef la telefon

De asemenea, scrisorile pot ajunge greu sau chiar deloc, chiar și dacă persoana depune o cerere pentru a avea acces la plic. Trebuie precizat că absolut toate scrisorile sunt verificate la sânge și, dcă autoritățile consideră că au un conținut ofensator, pot fi inclusiv cenzurate sau distruse. Același lucru se aplică și în cazul ziarelor sau revistelor.

Deținuții din Emiratele Arabe Unite pot efectua apeluri telefonice, dar și aici există anumite chestiuni de care trebuie să se țină cont. Polițiștii trebuie să știe momentul în care se face apelul, dar și durata acestuia. Se folosesc, în general, cartele telefonice care pot fi achiziționate tot de la magazinul închisorii. Orele de apel sunt stabilite, în mod normal, de conducerea penitenciarului.

Cu privire la tratamentele medicale, Horațiu Potra poate beneficia de cele de bază. Unele închisori au propria clinică și un medic permanent, spre deosebire de secțiile de poliție unde doctorul lipsește. Doctorii din închisori nu sunt specializați pe o anumită afecțiuni, fiind echivalenții medicilor de familie.

din UAE îl oferă cetățenilor din Regatul Unit al Marii Britanii, care se aplică, de fapt, tuturor cetățenilor străini, nu toate medicamentele de care are nevoie persoana reținută sunt permise în Emirate, așa că se va administra un înlocuitor.

Orezul, aliment de bază în centrele de detenție din Emirate. Apa de la robinet nu e tocmai bună

Legat de ceea ce li se dă de mâncare celor arestați, aici precizăm că deținuții primesc trei mese pe zi, iar orezul este principalul tip de aliment oferit. Apa de la robinet nu este recomandată, însă. Deținuții pot cumpăra de la cantina închisorii alimente, băuturi, produse de igienă sau dulciuri. Băuturile alcoolice sunt excluse! Închisorile nu oferă, de asemenea, nici prosoape, așa că persoanele care vor să facă duș (dușurile sunt comune) sunt nevoite să le plătească și pe acestea. Cetățenii acuzați de infracțiuni comise pe alte meleaguri, prinse în Dubai, primesc, în închisoare, o uniformă de bază, însă pot purta și propriile lor haine.

Potra, acuzat că a vrut să dea lovitură de stat

Horațiu Potra este un atentat la ordinea constituțională din România, în luna decembrie 2024. În dosarul lui Potra este vizat și , fostul candidat la alegerile prezidențiale, procurorii făcând legătura între cele două personaje după o întâlnire pe care aceștia au avut-o la o fermă de cai din Ciolpani. Se bănuiește că în spatele operațiunii eșuate a lui Potra creierul ar fi fost chiar CG.