Condiţiile incredibile puse de Sabău lui Hagi să preia Farul Constanţa! De ce şi-a dat, de fapt, demisia Ianis Zicu

Farul Constanţa este într-o situaţie delicată. După eşecul cu Hermannstadt, „marinarii” sunt la un punct de locurile de baraj. Ianis Zicu a luat hotărârea să îşi dea demisia imediat după meciul de la Sibiu, conducerea confirmând demisia antrenorului. .

De ce şi-a dat demisia Ianis Zicu de la Farul: „I-a fost frică”

Ioan Becali a vorbit în direct la Giovanni Show despre situaţia de la Farul Constanţa, spunând că Ianis Zicu a avut condiţii foarte bune, dar nu înţelege de ce echipa nu şi-a mai respectat linia din ultimii ani cu promovarea jucătorilor din propria academie, iar în acest sezon a fost una dintre echipele cu cea mai ridicată medie de vârstă:

„Ai avut o echipă când ai luat un campionat cu doi-trei underi. Ai luat titlul cu ei. Nu înţeleg de ce în ultimii ani a avut cea mai în vârstă echipă: cu Alibec, Larie, Buzbuchi… Frica asta, ca să nu pui la rampă tot ce scoţi din academie, că ei au avut… Zicu la început de antrenorat, să nu se accidenteze nu ştiu cine.

Zicu a avut sprijin total, buget bun, ambient bun, machidoni, oraşul lui, bază de antrenament ca lumea. Asta e. A avut teamă să nu i se întâmple ceva, a zis că lasă echipa unde e. I-a fost frică, la început de carieră, să nu fie criticat, să nu retrogradeze. Acum trebuie să caute o altă rampă de lansare. Asta cu Farul a fost o rampă de lansare extraordinară”, a spus Giovanni Becali.

Sabău, condiţii incredibile puse lui Gică Hagi!

Ioan Ovidiu Sabău a fost primul pe lista Farului pentru înlocuirea lui Zicu. Din informaţiile FANATIK, pretenţiile salariale ale lui Neluţu Sabău au fost de 30.000 de euro lunar pentru el şi staff, condiţii considerate inacceptabile de conducătorii „marinarilor”, , care are un salariu de 8000 de euro lunar:

„Pe Stoian l-am cunoscut ca lumea când era antrenor la Dinamo. A făcut treabă bună, jucătorii vorbeau bine de el. Acum are un preşedinte care ştie cine e, un club care face la zi toate plăţile, are ghinionul că joacă primul meci cu FCSB. E important ca cele sub Farul să nu câştige. A venit într-o perioadă nefastă pentru că joacă împotriva FCSB. Era altă treabă dacă juca de altă echipă”, a dezvăluit Giovanni Becali.