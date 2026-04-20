Sport

Condiţiile incredibile puse de Sabău lui Hagi să preia Farul Constanţa! De ce şi-a dat, de fapt, demisia Ianis Zicu

Ianis Zicu şi-a dat demisia de la Farul după eşecul cu Hermannstadt, scor 0-1. În locul lui a venit Flavius Stoican, după ce Ioan Ovidiu Sabău i-a pus nişte condiţii greu de acceptat lui Gică Hagi.
Marian Popovici
20.04.2026 | 10:16
EXCLUSIV FANATIK
ADVERTISEMENT

Farul Constanţa este într-o situaţie delicată. După eşecul cu Hermannstadt, „marinarii” sunt la un punct de locurile de baraj. Ianis Zicu a luat hotărârea să îşi dea demisia imediat după meciul de la Sibiu, conducerea confirmând demisia antrenorului. În locul său a fost numit Flavius Stoican.

De ce şi-a dat demisia Ianis Zicu de la Farul: „I-a fost frică”

Ioan Becali a vorbit în direct la Giovanni Show despre situaţia de la Farul Constanţa, spunând că Ianis Zicu a avut condiţii foarte bune, dar nu înţelege de ce echipa nu şi-a mai respectat linia din ultimii ani cu promovarea jucătorilor din propria academie, iar în acest sezon a fost una dintre echipele cu cea mai ridicată medie de vârstă:

ADVERTISEMENT

Ai avut o echipă când ai luat un campionat cu doi-trei underi. Ai luat titlul cu ei. Nu înţeleg de ce în ultimii ani a avut cea mai în vârstă echipă: cu Alibec, Larie, Buzbuchi… Frica asta, ca să nu pui la rampă tot ce scoţi din academie, că ei au avut… Zicu la început de antrenorat, să nu se accidenteze nu ştiu cine. 

Zicu a avut sprijin total, buget bun, ambient bun, machidoni, oraşul lui, bază de antrenament ca lumea. Asta e. A avut teamă să nu i se întâmple ceva, a zis că lasă echipa unde e. I-a fost frică, la început de carieră, să nu fie criticat, să nu retrogradeze. Acum trebuie să caute o altă rampă de lansare. Asta cu Farul a fost o rampă de lansare extraordinară”, a spus Giovanni Becali.

ADVERTISEMENT
Sabău, condiţii incredibile puse lui Gică Hagi!

Ioan Ovidiu Sabău a fost primul pe lista Farului pentru înlocuirea lui Zicu. Din informaţiile FANATIK, pretenţiile salariale ale lui Neluţu Sabău au fost de 30.000 de euro lunar pentru el şi staff, condiţii considerate inacceptabile de conducătorii „marinarilor”, care s-au reorientat spre Flavius Stoican, care are un salariu de 8000 de euro lunar:

ADVERTISEMENT
„Pe Stoian l-am cunoscut ca lumea când era antrenor la Dinamo. A făcut treabă bună, jucătorii vorbeau bine de el. Acum are un preşedinte care ştie cine e, un club care face la zi toate plăţile, are ghinionul că joacă primul meci cu FCSB. E important ca cele sub Farul să nu câştige. A venit într-o perioadă nefastă pentru că joacă împotriva FCSB. Era altă treabă dacă juca de altă echipă”, a dezvăluit Giovanni Becali.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Gigi Becali, dat în vileag de fostul jucător de la FCSB! Ce promisiune...
iamsport.ro
Gigi Becali, dat în vileag de fostul jucător de la FCSB! Ce promisiune nu a respectat patronul campioanei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!