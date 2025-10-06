Condiţiile puse de PSD pentru alegerile la Primăria Capitalei. Sorin Grindeanu: „Nu am intrat în Coaliție să fim tratați ca ruda săracă”

Sorin Grindeanu, șeful interimar al PSD, a abordat tema alegerilor pentru Primăria Capitalei și a menționat și condițiile pe care social-democrații le au. El a subliniat faptul că, dacă se iau în considerare dorințele partidului, nu are nimic de obiectat cu privire la organizarea scrutinului local.

ADVERTISEMENT

Sorin Grindeanu, despre condițiile impuse de PSD cu privire la alegerile pentru Primăria Capitalei

a declarat, într-o conferință de presă, că social-democrații își doresc să fie ori un candidat comun, cu toate partidele din Coaliție, ori fiecare formațiune politică să aibă un candidat propriu pentru Primăria Capitalei.

„Noi nu ne-am schimbat punctul de vedere, alegerile la Bucureşti sunt despre oameni, nu despre un om, care va fi viitorul primar. Este vorba de decizii politice. Noi, politic, am decis să fim în această coaliţie. Noi, PSD-ul şi celelalte partide din coaliţie au decis acelaşi lucru, să formăm această alianţă de patru partide.

ADVERTISEMENT

Politic, noi am enunţat câteva condiţii, vorbind de o coaliţie politică, şi anume, că ne dorim ori să avem un candidat comun, toate partidele, ori fiecare partid, membru al acestei coaliţii, să aibă un candidat propriu, separat. Altfel, ne trezim într-o coaliţie politică, izolaţi faţă de ceilalţi, ceea ce ne duce într-o situaţie care ne-ar putea face să ne punem întrebări, ce mai căutăm în această coaliţie”, a declarat preşedintele interimar al PSD, după şedinţa conducerii PSD.

„Nu am intrat în Coaliție să fim tratați ca ruda săracă”

Cât despre stabilirea unei date în care să se organizeze alegerile pentru Primăria Capitalei, Sorin Grindeanu a afirmat că atata timp cât se ține cont de este totul în regulă. Șeful interimar a mai subliniat faptul că social-democrații au intrat în Coaliție „de bună-credință”, astfel că nu vor să fie tratați „ca ruda săracă”.

ADVERTISEMENT

„Dacă dânșii vor fi de acord cu propunerile noastre. Sunt condiții politice. Vor fi scrise, dacă vom fi de acord, ca anexă la protocolul alianței. De bună-credință am intrat în această coaliție, nu ca să fim tratați ca ruda săracă și să fim puși la colț şi facem alianţe numai când vrem noi”, a mai declarat Grindeanu.

ADVERTISEMENT

Întrebat ce va face în scenariul în care premierul Ilie Bolojan va veni cu hotărâre de guvern în ceea ce privește organizarea alegerilor, însă fără acordul PSD acesta a spus: „Înseamnă că există o dorinţă politică mai mare de a avea un om la Primăria Generală decât această alianţă politică”.