Condițiile puse de Putin pentru a opri războiul. La ce teritorii trebuie să renunțe Ucraina și ce rol va juca NATO

Președintele rus Vladimir Putin ar fi stabilit condițiile pentru a opri războiul din Ucraina. Potrivit surselor Reuters, Rusia vrea ca Ucraina să cedeze întreaga regiune estică a Donbasului și să renunțe la intențiile de aderare la NATO. În același timp, Ucraina ar trebui să își mențină neutralitatea și să nu permită trupe occidentale pe teritoriul său, potrivit unor surse apropiate Kremlinului, mai arată un articol publicat recent de .

Noi condiții puse de Putin pentru a opri războiul din Ucraina

Pe de altă parte, Rusia ar fi dispusă să oprească ofensiva în Herson și Zaporojie și să cedeze părți mici din regiunile Harkov, Sumî și Dnipropetrovsk. Însă cererea principală rămâne retragerea Ucrainei din Donbas. Kievul a respins deja aceste condiții, așa cum anunța chiar președintele Volodimir Zelenski, considerând că ar echivala cu o capitulare. Liderul de la Kiev a subliniat că Donbasul reprezintă un element esențial al apărării Ucrainei și nu poate fi abandonat.

Pe lângă teritorii, Putin solicită garanții legale din partea NATO că alianța nu se va extinde spre est. Mai mult, Vladimir Putin cere limitarea armatei din Ucraina și interzicerea desfășurării trupelor occidentale ca forță de menținere a păcii în teritoriu. Însă, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat deja că Rusia nu ar trebui să aibă dreptul de a decide asupra aderării Ucrainei la NATO. „Dacă vorbim despre o simplă retragere din est, nu putem face asta.

Teritoriile ucrainene pe care Rusia le controlează

Este o chestiune de supraviețuire a țării noastre, care implică cele mai puternice linii defensive”, spunea Volodimir Zelenski cu privire la condițiile Rusiei. Potrivit estimărilor, Rusia controlează acum aproape 90% din Donbas și peste 70% din Herson și Zaporojie. Amintim că președintele rus s-a întâlnit vineri cu Donald Trump în Alaska, primul summit Rusia-SUA din ultimii patru ani, discutând timp de aproape trei ore despre condițiile în care s-ar putea încheia războiul din Ucraina.

Casa Albă și NATO nu au oferit comentarii oficiale până în prezent, iar experții avertizează că retragerea din Donbas rămâne o linie roșie pentru Ucraina, atât politic, cât și strategic. „Deschiderea către «pace» în condiții categoric inacceptabile pentru cealaltă parte ar putea fi mai degrabă o performanță pentru Trump decât un semn al unei reale disponibilități de compromis. Singura modalitate de a testa această propunere este de a începe un proces serios la nivel de lucru pentru a discuta aceste detalii”, a declarat politologul Samuel Charap, președinte al departamentului de politică rusă și eurasiatică al RAND, un think-tank global cu sediul în America, potrivit sursei citate.

