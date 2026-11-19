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Ioan Becali (74 de ani) și-a exprimat dezamăgirea la GIOVANNI SHOW cu privire la condițiile pe care Gică Hagi (61 de ani) le-a acceptat pentru a reveni pe banca echipei naționale după 25 de ani. Impresarul e de părere că „Regele” merita un salariu mai mare și un staff mai experimentat.

Giovanni Becali, dezamăgit de condițiile acceptate de Gică Hagi pentru a prelua echipa națională

Giovanni Becali e de părere că Gică Hagi are nevoie de un staff mai experimentat la echipa națională. Momentan, selecționerul are trei antrenori secunzi, Ionel Gane, Cătălin Anghel și Cristian Sava. „Pe mine m-a surprins la Hagi că nu a luat la națională secunzi care au antrenat echipe mari, cu 10.000 – 15.000 pe lună. El, practic, a păstrat vechea structură a Federației. Singurul om nou a fost el. L-a adus și pe Cătălin Anghel, un om de încredere. Federația l-a pus pe Jerry Gane, iar el l-a adus pe al lui.

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El trebuia să își selecteze secunzii, poate chiar internaționali. A acceptat foarte ușor staff-ul. Era nevoie de un staff de nivelul lui Hagi. Sunt antrenori care au făcut carieră în viața lor, dar au îmbătrânit sau nu au mai avut rezultate, poți să îi revigorezi, îți aduc o grămadă de informații. O grămadă de tactici, de antrenamente. Dacă spui că vrei să iei 12 puncte sau 10 și să te duci la Campionatul European… Chiar acum poate să facă schimbări”, a declarat agentul la GIOVANNI SHOW.

Ce salariu ar fi solicitat Giovanni Becali dacă era în locul lui Gică Hagi

este dezamăgit și de salariul pe care îl încasează din partea Federației. „El a acceptat prea ușor un contract care nu e pe măsura valorii lui. (n.r. are 25.000 de euro) Eu spuneam că vreau 40.000 sau 50.000, că sunt Hagi. Eu nu mergeam niciodată pentru mai puțin de 50.000 de euro pe lună.

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Hagi discuta de contracte de 1.5 – 2 milioane de euro pe an și acceptă 25.000 la națională? El a semnat, a acceptat prea repede, fără să își pună niște condiții. Când i-am făcut eu contractul (n.r. în 2001), cu Mircea Sandu, am pus niște condiții, în casa lui Mircea Sandu, și le-a acceptat. Am stabilit că el face totul, că el își ia secunzii. Ce salariu lua el atunci cu Mircea Sandu, ia și azi, după 25 de ani”, a afirmat impresarul.

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