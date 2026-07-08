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„Condoleanțe tuturor celor care îl urăsc pe Messi și fanilor lui Ronaldo care au crezut că pot râde” Reacția acidă a unui nume uriaș din fotbal

Meciul Argentina – Egipt, scor 3-2, din optimile de finală ale Cupei Mondiale, a stârnit valuri atât în rândul susținătorilor lui Messi, cât și în tabăra contestatarilor argentinianului
Catalin Oprea
08.07.2026 | 12:15
Condoleante tuturor celor care il urasc pe Messi si fanilor lui Ronaldo care au crezut ca pot rade Reactia acida a unui nume urias din fotbal
SPECIAL FANATIK
Thierry Henry și Zlatan Ibrahimovic lucrează pentru FOX in timpul Mondialului FOTO X
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Zlatan Ibrahimovic a lovit din nou la Mondialul la care echipa lui a fost eliminată încă din 16-imile de finală. Suedezul a dovedit că strălucește prin comentariile sale, ca și colaborator al rețelei FOX, televiziune pentru care lucrează pe timpul World Cup, alături de Thierry Henry și Alexis Lalas.

Zlatan Ibrahimovic, palmă pentru fanii lui Cristiano Ronaldo

Ibrahimovic a avut o reacție care a făcut valuri, după meciul Argentina – Egipt 3-2.Condoleanțele mele tuturor celor care îl urăsc pe Messi și tuturor fanilor Ronaldo care au crezut că pot râde în seara asta”, a spus Zlatan cinic. Fost coleg cu Messi la Barcelona, pentru o scurtă perioadă, Ibrahimovic l-a lăudat pe starul argentinian, chiar dacă acesta a ratat al doilea penalty la Cupa Mondială și putea ruina calificarea echipei sale.

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S-a transformat într-o adevărată fiară și nimeni nu l-a mai putut opri. A continuat să împingă echipa de la spate, exact așa cum îl știm. Așa l-am văzut mereu și asta continuăm să vedem și acum.Să nu uităm că el a câștigat deja Cupă Mondială. Are nenumărate trofee, Baloane de Aur, practic a câștigat tot. Dacă te uiți la palmaresul lui, este aproape perfect, dar cu toate acestea încă își dorește mai mult”, a declarat Zlatan Ibrahimovic, conform The Touchline.

Messi e omul record de la CM

El le-a mai transmis un mesaj fanilor lui Cristiano Ronaldo. „La 0-2, ei deja sărbătoreau victoria Egiptului. Dar apoi Messi a reamintit lumii de ce un meci de fotbal nu se termină până la fluierul final. Acum merg la culcare în durere și lacrimi, în timp ce Argentina este în sferturi. Asta e fotbal, e un lucru grozav”, a punctat Zlatan Ibrahimovic.

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Messi deține recordul pentru goluri marcate în 9 meciuri consecutive la Cupa Mondială și este primul jucător care a marcat în 6 runde eliminatorii consecutive. De asemenea, și-a mărit recordul de goluri marcate la Cupa Mondială la 21, iar numărul total de pase decisive la 9.

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În sferturile de finală, Argentina va întâlni Elveția, care a eliminat Columbia, după loviturile de departajare.

Programul complet al sferturilor de finală:

Joi, 9 iulie

23:00 – Franța vs Maroc – Boston, SUA

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Vineri, 10 iulie

22:00 – Spania vs Belgia – Los Angeles, SUA

Duminică, 12 iulie

00:00 – Norvegia vs Anglia – Miami, SUA

04:00 – Argentina vs Elveția – Kansas, SUA

 

 

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