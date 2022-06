Conducător „greu” al lui Dinamo, acuze grave după retrogradare: „Meciul se vinde în primele 15 minute!” Cine sunt jucătorii vizați. Exclusiv

Dinamo a fost de portarul Mihai Eșanu, care a greșit grav la două dintre cele trei goluri marcate de Universitatea Cluj atât în meciul tur, cât și la în retur.

Constantin Anghelache consideră inexplicabile gafele lui Mihai Eșanu: „Cum a putut să facă cele două erori incalificabile?!”

Constantin Anghelache, fost președinte al lui Dinamo în perioada de glorie a clubului, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre retrogradarea lui Dinamo. El lansează acuzații dure, nesfiindu-se să ia în calcul chiar ipoteza unui non-combat din partea unor jucători.

„Iată o situație în care cred acum, că retrogradarea lui Dinamo, pe care eu m-am bazat și am spus că poate rămâne doar printr-un miracol în Liga 1, a fost gândită și lucrată de cei de pe acolo în acest sens”.

Plecarea rapidă a lui Dusan Uhrin din România, la doar 24 de ore după pierderea barajului, l-a pus de asemenea pe gânduri pe fostul președinte al lui Dinamo: „S-a dorit și s-a văzut foarte clar! Un antrenor care a plecat repede, ca să nu fie întrebat”.

În opinia sa, portarul a făcut niște erori care ridică mari semne de întrebare: „Păi, în momentul în care un portar îți face asta la Cluj, la 0-0, când controlai jocul și iese ca un nebun, nu, ca un portar, ce poți să crezi? Asta a fost o fază în care s-a dus direct să iasă din joc! Am fost toată viața în fotbal și vă spun! Când un portar vinde meciul, o face în primele 15 minute, ca echipa adversă să conducă. Așa a făcut în ambele partide și apoi a apărat foarte bine!

Putea să ia și roșu la Cluj dacă nu era gol. Am spus că am văzut un mod de apărare de portar demențial cu golurile luate la Cluj și la București și s-a interpretat că i-am zis eu lui Eșanu că e dement! Doamne ferește! Cum să mă refer la persoană? Doar că nu am înțeles nimic de acea problemă. Cum a putut să facă cele două erori incalificabile?!”.

Constantin Anghelache: „În loc să te dai 2 metri înapoi, te mai dai doi înainte?! Păi ce judecată e asta? Să intre mingea în poartă!”

Fostul președinte al lui Dinamo a analizat cu mare atenție și faza de la primul gol încasat de Eșanu în meciul retur cu Universitatea Cluj, după un șut de la mare distanță: „La București, să vă uitați de o sută de ori la faza la care a luat gol. La o distanță de vreo 30 de metri în unghi, ești ieșit puțin din poartă și în loc să te dai 2 metri înapoi, te mai dai doi înainte?! Păi ce judecată e asta? Să intre mingea în poartă! Eu pun problema matematic. Așa am analizat eu. Dar poate să fie o întâmplare”.

Nici Iuliu Mureșan nu este iertat de către Constantin Anghelache.Acesta e de părere că fostul administrator special al lui Dinamo a avut un comportament inexplicabil: „O atitudine atât de ciudată ca a lui Iuliu Mureșan eu nu am întâlnit. Toate acestea mă fac să cred că se știa și se anticipa că echipa va retrograda”, a declarat fostul mare conducător al lui Dinamo pentru site-ul nostru.

Cine este Constantin Anghelache

Constantin Anghelache este considerat unul dintre cei mai buni președinți din istoria clubului Dinamo. A condus destinele clubului în trei perioada diferite: anii ’80 și în 1990, fiind un apropiat al lui Mircea Lucescu.

Constantin Anghelache a revenit la Dinamo în funcția de președinte în 2013, în vremea când patron era Ionuț Negoiță, și a reușit să scoată clubul din insolvență după transferul lui Dragoș Grigore la Toulouse. A părăsit clubul în 2015.

Daniel Șendre, fostul purtător de cuvânt al DDB, i-a acuzat direct pe jucătorii lui Dinamo: „Trebuie supuși testului cu detectorul de minciuni”

Ipoteza că jucătorii lui Dinamo nu și-ar fi apărat corect șansele a circulat pe mai multe căi, fiind susținută cu tărie chiar și de suporterii din DDB. În acest sens, înainte de meciul retur al barajului cu Universitatea Cluj:

„În lumea reală, micuțul David nu îl poate răpune niciodată pe GOLIAT. Când situația e critică, dacă trebuie să dea 3 goluri, coloșii 3 goluri dau. Dacă trebuie 5, dau chiar 6, să fie siguri. Dacă Dinamo nu le dă astăzi, pentru mine e simplu. Jucătorii lui Dinamo trebuie supuși testului cu detectorul de minciuni, pentru a afla exact cine și câți dintre ei nu și-au apărat corect șansele.

Iar asta nu numai în meciurile de baraj! Vom afla astfel și cine i-a motivat tot sezonul. Haideți să lăsăm “poveștile legendare” și să refuzăm categoric o întâlnire a hoțului cu proștii în viața reală! După care să readucem Dinamo în Liga 1, dacă chiar ăsta a fost scenariul. Fără bocete, fără scuze, reproșuri și fără păr rupt din cap aiurea.

Ridicăm mâna fair play către HOȚ, recunoaștem senin: “NE-AI FĂCUT”, apoi ne punem pe treabă și astfel Dinamo va trăi. Însă nu cred că va fi cazul. Sper să nu fie cazul. FACEM CU TOȚII CE AVEM DE FĂCUT DISEARĂ ȘI TERMINĂM ODATĂ CU MASCARADA. Deja e prea mult. Câte goluri va trebui să dăm, atâtea vom da. (dacă jucătorii sunt bărbați)”, anunța fostul jurnalist într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.