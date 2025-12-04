Conducătorii celor de la UTA Arad jubilează după 3-0 cu FCSB: „Victoria rămâne în palmares!”. De ce a avut emoții Alexandru Meszar

ADVERTISEMENT

Alexandru Meszar a debordat de entuziasm după victoria de răsunet pe care UTA a obținut-o în fața campioanei FCSB. Arădenii s-au impus cu 3-0 în etapa a 2-a din faza grupelor Cupei României și sunt favoriți la calificarea în optimi.

Alexandru Meszar, încântat după UTA – FCSB 3-0

Nici cei mai optimiști suporteri ai celor de la UTA Arad nu se așteptau ca „Bătrâna Doamnă” să dea de pământ cu FCSB. Alexandru Meszar a recunoscut că a rămas uimit de

„Să fiu sincer nu. Mesajele cum că venind cu o echipă de rezerve sau cu juniori nu fac bine nici echipei adverse. O demotivează. Și aici am avut puține emoții. Uneori o echipă de rezerve poate să fie nu cum a fost ieri, ci cu ambiții și cu poftă de joc și poate crea probleme.

Dar d-aia am avut puține emoții, dar staff-ul nostru a reușit să îi motiveze pe băieții noștri și să joace cum trebuie, fără desconsiderare a adversarului. A fost în regulă. Eu sunt mulțumit de acest joc, rămâne o victorie de palmares, 3-0 în fața FCSB-ului și șanse reale de a merge mai departe”, a declarat Alexandru Meszar, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Jucătorii de la UTA Arad au prime pentru câștigarea Cupei României

. Succesul la scor de neprezentare cu FCSB nu este însă suficient. „Textiliștii” trebuie să ajungă cel puțin până în finală ca să pună mâna pe bani. „Bătrâna Doamnă” are în palmares două Cupe, pe care le-a câștigat în 1948 și în 1953.

„(n.r. – E cupa un obiectiv pentru UTA?) Suntem de 2 ori deținătoarea trofeului, cu care ne lăudăm și acum. Sigur, orice trofeu e foarte binevenit. Chiar și o finală e foarte binevenită.

Unii au pentru câștigare, dar și pentru calificare în finală. E normal să nu premiezi fazele astea premergătoare că nu are niciun sens dacă nu mergi până la capăt”, a conchis șeful celor de la UTA Arad.

