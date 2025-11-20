Conducătorii echipelor de tradiție din SuperLiga ies la atac și contestă legea Novak: „Bagi români care nu au calitate” / „Ne păcălim”

ADVERTISEMENT

Victor Angelescu și Andrei Nicolescu, acționari la Rapid, respectiv Dinamo, nu sunt de acord cu reglementările pe care ar urma să le aducă sportului din România.

Victor Angelescu anunță ședință la Rapid din cauza legii Novak

Victor Angelescu spune că urmează ca șefii de la Rapid să se întâlnească pentru a discuta despre problema ce ar putea să o pună echipei promulgarea legii Novak.

„Și mie mi se pare la fel, nu mă pricep să spun dacă e neconstituțională, am vorbit cu avocatul clubului. Noi avem un proces cu FRF la TAS. Nu mi se pare corect, nu cred că e ceva care ajută fotbalul. În primul rând va fi mai puțină calitate. Ești obligat să bagi români care nu au calitate.

Nu asta e problema noastră, noi trebuie să investim în infrastructură, în juniori. Nu am vorbit încă, de abia a apărut știrea, trebuie să ne întâlnim cei din club și să vedem. Per total nu mi se pare normal. E o lege la nivel european care vorbește despre dreptul la muncă”, a spus Victor Angelescu la Digi Sport.

Andrei Nicolescu contestă legea propusă de Eduard Novak

Andrei Nicolescu a contestat schimbarea ce urmează să fie în fotbalul din România, acolo unde noul proiect legislativ ar obliga prezența mai multor sportivi autohtoni.

„Nu ne dorim să schimbăm mulți jucători, planul e să aducem 3-4 transferuri care să ne ajute. Suntem constrânși de legea asta cu străini. Ea teoretic vrea să facă ceva bun, dar pleacă de la o premisă proastă. Noi nu avem bază de selecție. Cei care decid trebuie să se uite ce înseamnă infrastructură. Dacă stăm bine aici, cred că natural o să avem jucători buni, care joacă indiferent.

Nu avem o bază de selecție corectă și infrastructura necesară. Noi de ani de zile încercăm să ne păcălim. Eu cred că înainte de a fi adoptată o să fie suficiente opinii care o să conteste legea în ceea ce privește raportarea la normele europene. Am ceva dubii cu privire la modul în care se dorește implementarea ei. Rezultatul dorit este stimularea sportivului român, dar metoda prin care se face asta este total greșită”, a declarat Andrei Nicolescu.

Ce înseamnă legea Novak

este o reformă legislativă în sportul românesc care impune ca cel puțin 40% dintre sportivii utilizați într-un meci oficial al echipelor de club să fie cetățeni români. Această prevedere provine din Ordinul Ministerului Sportului nr. 500/2022, emis de fostul ministru Eduard Novak, dar acum a fost transformată într-o lege, integrându-se în Legea Educației Fizice și Sportului.

Scopul legii este dublu: să protejeze sportivii români oferindu-le mai multe oportunități de joc la nivel de club și să întărească baza sportului autohton. Neconformarea atrage sancțiuni foarte mari: cluburile riscă amenzi între 500.000 și 1.000.000 de lei dacă nu îndeplinesc procentajul minim. Momentan, însă, aceasta nu a fost promulgată de președintele României, însă a trecut cu vot deplin de Camera Deputaților.