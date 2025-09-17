Conducătorul din SuperLiga, reacție surprinzătoare după ce jucătorul le-a arătat semne obscene suporterilor: „Dacă ați fi auzit câte înjurături a luat săraca maică-sa”

Un nou scandal în SuperLiga după Cum a reacționat conducerea echipei după ce jucătorul lor a arătat semne obscene la finalul partidei. Reacția oficialilor după episodul controversat.

Claudiu Tudor, reacție după ce Paul Papp a arătat semne obscene la finalul meciului Petrolul – Dinamo 0-3

Eșecul suferit cu 0-3 contra „câinilor” a inflamat spiritele în tabăra Petrolului, echipa care a suferit mai multe rezultate dezamăgitoare în noul sezon din SuperLiga. Pe fondul rezultatului final, dar și al scandărilor fanilor, Paul Papp a recurs la un gest care nu îi face cinste.

și că le-a arătat semne obscene. A doua zi, Claudiu Tudor, președintele grupării prahovene, a reacționat pe seama comportamentului jucătorului.

„Este important să nu degenereze!”

„Cred că lucrurile astea se întâmplă și în Italia și în Germania. Jurgen Klopp la Borussia Dortmund mergea cu jucătorii la suporteri. Noi, în România, suntem mai balcanici și ne manifestăm imediat. Sunt neplăcute, mai ales pentru jucători, dar noi așa am crescut, eu așa am crescut, cu suporterii alături și așa este la noi în România. La echipele cu suporteri, la Dinamo, la Rapid, la Craiova, toate echipele care au suporteri fanatici.

Sunt nasoale, pentru jucători și pentru echipă, dar la început, când s-au făcut coregrafiile a fost frumos, acum trebuie să mai accepți și astfel de lucruri din păcate. Nu sunt bune, nu sunt frumoase, dar se întâmplă în multe țări astfel de dialoguri, dar este important să nu degenereze.

„Paul Papp a greșit!”

Nu pot să fiu de acord cu jignirea jucătorilor, înțeleg reproșurile, dar cu înjuratul și jignitul, nu. Dacă ați fi auzit câte a luat săraca maică-sa lui Papp aseară…cântau toți la unison și de nevastă și așa. Nu înțeleg de ce să te apuci să înjuri un jucător advers de maniera asta. Chiar nu înțeleg. Nu ne-a luat Paul Papp vreo două titluri sau a jucat Papp la ei și au retrogradat cu el în teren.

Paul Papp a greșit cu gesturile obscene, sigur a greșit. Și-a cerut și scuze, dar după ce că pierzi, te mai înjură suporterii tăi, dar și suporterii adverși… până la urmă suntem oameni cu toții și s-ar putea să avem un gest sau o vorbă… Pe Paul este presiune”, a transmis Claudiu Tudor la