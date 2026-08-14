Conduce clubul din arest! Omul lui Putin și-a înființat partid din închisoare și a vrut să fie prim-ministrul Armeniei

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Patronul armenilor este în arest la domiciliu

Samvel Karapetyan (60 de ani) este un personaj controversat, cu o avere de aproximativ 4,1 miliarde de dolari. Proprietarul armenilor și-a construit imperiul de afaceri în timpul haosului economic din era post-sovietică, Până de curând, el controla singur întreaga rețea electrică a țării, până când aceasta a fost naționalizată de guvernul armean.

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Samvel Karapetyan chiar s-a mutat în Rusia după prăbușirea Uniunii Sovietice, recunoscând că acolo existau oportunități de afaceri semnificativ mai mari. Averea sa a fost clădită prin intermediul Grupului Tashir, fondat în 1999.

S-a îmbogățit din afacerile cu Gazprom

Concentrându-se inițial pe construcții și imobiliare comerciale, compania s-a extins rapid prin dezvoltarea de centre comerciale, clădiri de birouri, hoteluri și proiecte rezidențiale în toată Rusia. Astăzi, Grupul Tashir este format din aproximativ 200 de companii care angajează zeci de mii de oameni.

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Potrivit unor analiști, o parte din creșterea extraordinară a companiei s-a datorat cooperării cu marile corporații rusești, printre care și Gazprom.

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Acuzat de incitare la preluarea puterii și de infracțiuni financiare

La fel ca mulți dintre bogații Armeniei, Karapetyan este și politician, partidul său, „Alianța Armenia Puternică”, participând la alegerile parlamentare de acum două luni. În ciuda faptului că se află în arest la domiciliu din cauza acuzațiilor de presupusă incitare la preluarea puterii și de infracțiuni financiare, pe care le neagă, partidul a terminat pe locul al doilea, obținând aproape 24% din voturi.

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Implicarea directă a lui Samvel Karapetyan în viața politică a Armeniei s-a intensificat în 2025, pe fondul tensiunilor dintre prim-ministrul Nikol Pașinian și Biserica Apostolică Armeană.

În iunie 2025, aflat la Ečmiadzin pentru slujba de pomenire a patruzecea zi de la moartea tatălui său, Karapetyan a comentat situația din jurul Bisericii Apostolice Armene, declarând: „Un grup restrâns, care a uitat istoria Armeniei și istoria milenară a Bisericii Armene, a atacat Biserica Armeană și poporul armean… Întrucât am fost întotdeauna alături de Biserica Armeană și de poporul armean, mă voi implica direct. Dacă politicienii vor eșua, atunci noi ne vom implica în felul nostru”.

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Karapetyan a renunțat la cetățenia rusă și cea cipriotă

În urma acestui fapt, autoritățile armene l-au acuzat că a lansat apeluri publice menite să uzurpe puterea. A doua zi, pe 18 iunie, Samvel Karapetyan a fost arestat. Susținătorii săi și mai multe personalități ale opoziției l-au descris ulterior ca pe un deținut politic, susținând că dosarul împotriva sa avea motivații politice.

După arestarea lui Karapetyan, Rusia a declarat că „nu dorește să se amestece în afacerile interne ale Armeniei, dar urmărește cu cea mai mare atenție tot ce ține de un cetățean rus”.

Din închisoare, Karapetyan a declarat că arestarea sa a avut loc la cererea guvernului azer, care emisese un mandat de arestare pe numele său cu patru ani în urmă. El a afirmat că guvernul a distrus securitatea externă a Armeniei, a ruinat relațiile cu Rusia și cu partenerii săi militari și „a vândut populației iluzii” despre „visuri de pace”.

Karapetyan a renunțat la cetățenia rusă și la cea cipriotă, rămânând doar la cea armeană, în încercarea de a deveni prim-ministru. El se află și acum în arest la domiciului, instanța prelungind decizia cel puțin până la 26 septembrie, drept pentru care nu va fi prezent la niciunul dintre meciurile dintre Craiova și Ararat.

Ararat Armenia nu are legătură cu legendara Ararat Erevan

Sub patronatul său, Ararat-Armenia s-a bucurat de un succes fără precedent în ultimul deceniu, câștigând cinci trofee. Cu toate acestea, clubul nu se bucură de popularitate în rândul publicului larg, fapt ilustrat de capacitatea stadionului său, care abia depășește 1.400 de locuri.

Decizia de a adopta numele Ararat-Armenia a stârnit cele mai multe controverse, rivalii locali de la Ararat Erevan – unul dintre cele mai vechi cluburi din țară – exprimându-și obiecțiile.

Rămânând pentru totdeauna în istoria fotbalului armean, echipa Ararat Erevan a câștigat campionatul și Cupa Uniunii Sovietice în 1973. În sezonul următor, a participat la Cupa Europei, învingând Bayern München, în meciul de acasă din sferturile de finală.

Într-un contrast izbitor cu numărul derizoriu de spectatori din ligile de astăzi, Ararat Erevan atrăgea mulțimi numeroase, înghesuind peste 70.000 de spectatori în Stadionul Hrazdan, acum abandonat. Succesul echipei a contribuit la cultivarea unui sentiment tot mai puternic de mândrie și identitate armeană, într-o perioadă anterioară cuceririi independenței față de URSS, în 1992.

Este abia a treia echipă, ca forță, din Armenia

Inițial, viziunea lui Karapetyan se întindea dincolo de granițele Armeniei. Proiectul avea ca scop unificarea fotbalului sub o singură marcă, „Ararat”, atât în Armenia, cât și în Rusia. Proiectul său n-a fost viabil însă și pentru ruși.

Deși Samvel Karapetyan se numără printre cei mai bogați oameni de afaceri din Armenia, clubul Ararat-Armenia nu dispune de cel mai mare buget din fotbalul armean. Este abia pe locul trei, după Noah și Pyunik Erevan.

Karapetyan este căsătorit și are trei copii (doi băieți și o fată). Fiul lui Karapetyan, Sarkis, și fiica sa, Tatevik, ocupă funcții de conducere în cadrul companiei Tashir.