FC Barcelona, revoltă la adresa FIFA după ce Raphinha s-a accidentat într-un meci amical! Mesaj dur al catalanilor

Raphinha (29 de ani) a fost convocat de Carlo Ancelotti pentru acțiunea naționalei Braziliei din această lună, iar tehnicianul l-a titularizat în meciul amical cu Franța. Din nefericire, fotbalistul de bandă a suferit o accidentare în prima repriză și a fost înlocuit la pauză, iar după efectuarea testelor, Barcelona a anunțat că acesta va lipsi timp de aproximativ 5 săptămâni. Vestea este una devastatoare pentru Hansi Flick, deoarece gruparea catalană se pregătește pentru cea mai importantă parte a sezonului.

Barcelona, furioasă la adresa FIFA după accidentarea lui Raphinha

Conform presei din Spania, cei din conducerea clubului catalan sunt extrem de furioși la adresa FIFA, din cauza contextului în care a survenit accidentarea lui Raphinha. „Sentimentul de neputință în fața acestor abuzuri este universal pentru cluburi, dar cel mai înalt nivel de iritare este atins atunci când loteria nedorită cade asupra ta și nu asupra adversarilor. Barcelona speră să nu mai apară și alte probleme, pentru că mai urmează alte meciuri internaționale.

Unul dintre lucrurile cel mai greu de înțeles este că FIFA, dincolo de faptul că e de acord cu disputarea unor meciuri amicale cu două luni înainte de finalul sezonului, permite călătorii transoceanice sau de mii de kilometri pentru echipe naționale care sunt conduse de interese financiare, cu jucători care, teoretic, aparțin cluburilor și nu echipelor naționale”, a notat publicația catalană , apropiată de gruparea blaugrana.

Ce meciuri va rata Raphinha

Raphinha va rata meciul cu Atletico Madrid din La Liga, dar și „dubla” din sferturile UEFA Champions League contra echipei pregătite de Diego Simeone. De asemenea, brazilianul nu va putea să evolueze nici în partidele de campionat cu Espanyol, Celta Vigo, Getafe și Osasuna, dar nici în prima manșă a semifinalelor din Champions League, în cazul în care catalanii vor obține calificarea.

Sud-americanul ar putea să revină pentru returul penultimului act din Liga Campionilor, unde Barcelona ar întâlni pe Arsenal sau Sporting, însă, cel mai probabil, revenirea sa se va produce pe . Momentan, Barcelona se află pe primul loc, având un avantaj de 4 puncte față de „Los Blancos”.

Cu ce sumă va fi compensată Barcelona de FIFA după accidentarea lui Raphinha

FIFA compensează echipele de club ale căror jucători se accidentează la naționale, însă suma este una infimă pentru grupări precum Barcelona. Forul mondial acordă aproximativ 20.000 de euro cluburilor pentru fiecare zi în care un jucător lipsește, însă grupările sunt compensate în acest fel doar după încheierea unei perioade de 28 de zile. Așadar, dacă , Barcelona va încasa de la FIFA aproximativ 140.000 de euro.