Conducerea Complexului Energetic Oltenia, împărțită între PNL și PSD. Numirile politice, păstrate și după un nou proces de selecție

Complexul Energetic Oltenia SA este una dintre cele mai mari companii de stat din țară. Cu o cifră de afaceri de 3,2 miliarde de lei, compania aflată în subordinea Ministerului Energiei este una dintre primele zece din țară (locul 7 mai exact). În data de 21 noiembrie, la finalul unei proceduri de selecție ce a început în luna iulie, au fost numiți cinci din cei șapte administratori ai companiei. Cel puțin patru dintre aceștia par să fi beneficiat de susținere politică.

Oamenii PSD din conducerea companiei de energie

Nu mai puțin de 40 de noi administratori trebuiau numiți în fruntea a 13 companii din energie până la finalul săptămânii trecute pentru ca România să poată încheia un important jalon din PNRR. Este vorba de jalonul 121 privind guvernanța corporativa a companiilor de stat din sectorul energetic. Vorbim practic de cele mai importante companii de stat din perspectiva profiturilor obținute în ultimii ani.

Concursurile de selecție pentru noii administratori ai acestor companii s-au încheiat cu doar câteva zile înainte de termenul limită al jalonului din PNRR, 28 noiembrie. Raportul final, după desfășurarea procedurii de selecție la Complexul Energetic Oltenia, a fost publicat în data de 26 noiembrie, iar cei cinci noi administratori și-au început mandatele în 21 noiembrie. Practic, cu doar o săptămână înainte de termenul final al jalonului din PNRR.

În anul 2023 primii doi administratori își preluaseră deja mandatele de patru ani, urmând să rămână la conducerea companiei până în august 2027. Cei doi sunt Popescu Luminița Georgeta, președintele Consiliului de Supraveghere, și Marinescu Constantin Adrian.

Ambii au precizat că sunt afiliați politic. Mai exact, sunt membri PSD. Popescu Luminița, rectorul Universității Constantin Brâncuși din Târgul Jiu, este consilier local la Târgu-Jiu și a la ultimele alegeri parlamentare. Marinescu Constantin Adrian, de profesie avocat, este și el membru PSD, ocupând funcția de secretar executiv adjunct al partidului înaintea de a fi numit în conducerea companiei din energie.

Cine sunt noii administratori numiți la CE Oltenia

Doar doi dintre cei cinci noi membri selectați pentru Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia au menționat că sunt afiliați politic. Este vorba de Adrian Dăianu și Călinoiu Ionel-Cătălin. Adrian Dăianu este de profesie inginer, licențiat la Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu (2005), domeniu în care a profesat odată cu terminarea studiilor. Acesta are o vastă experiență în domeniu, lucrând atât în țări precum Suedia sau Germania, iar începând cu anul 2018 a ocupat funcția de șef-serviciu la Hidroelectrica, Porțile de Fier.

Adrian Dăianu este și membru PSD, ba chiar președintele Biroului Politic Municipal PSD Târgu-Jiu și directorul general al companiei municipale Edilitara Public SA, funcție pe care o ocupă începând cu anul 2021. Acesta a fost inițial numit în Consiliul de Administrație al companiei municipale în 2020, iar un an mai târziu a preluat conducerea executivă a acesteia. Anul trecut, Adrian Dăianu a candidat pentru un mandat de deputat pe listele PSD. Poziția a patra pe listele social-democraților, după Mihai Weber și Claudiu Manta, a făcut însă să nu ajungă în Parlament.

Merită menționat că în anul 2021, atunci când ajungea la conducerea companiei municipale, Adrian Dăianu era prim vice-președintele organizației PNL Gorj. Marea schimbare în orientarea politică se petrece în anul 2023, când din lider PNL devine simplu membru al PSD.

Totuși, faptul că nu a intrat în Parlament a reprezentat un plus financiar pentru noul administrator al CE Oltenia. Potrivit ultimei declarații de avere, indemnizația anuală în fruntea companiei municipale din Târgu Jiu a fost de peste 208.000 lei. Asta înseamnă un salariu cu peste 35.000 lei peste indemnizația de parlamentar ( ).

Ales în conducerea C.E. Oltenia

Nu este pentru prima oară când Adrian Dăianu ajunge în conducerea CE Oltenia. Acesta a făcut parte din Consiliul de Supraveghere al companiei de stat din Oltenia în perioada septembrie 2022 – mai 2023, unde fusese numit pe baza unui mandat provizoriu.

În luna martie a acestui an a fost numit iar în Consiliul de Supraveghere al companiei, iar în luna octombrie Decizia a venit în condițiile în care procedura de selecție a noilor administratori trebuia inițial să fie finalizată pe 21 octombrie.

Adrian Dăianu a participat astfel, având un mandat provizoriu de administrator, la procedura de selecție a noilor administratori. Numele său apare anonimizat în raportul procesului de selecție, publicat în 26 noiembrie, pe site-ul AMEPIP, însă poate fi identificat în Google.

Potrivit acestui document, din totalul celor cinci candidați pentru postul de administrator cu studii în științe inginerești sau economice, Adrian Dăianu s-a clasat pe poziția a patra.

Oamenii PNL-ului din conducerea C.E. Oltenia

Cătălin Ionel Călinoiu, cel de-al doilea supraveghetor ales acum și care a declarat că nu este independent politic, a trecut și el prin procesul de selecție din funcția de administrator provizoriu al CE Oltenia. La fel ca și Adrian Dăianu, acesta fusese numit încă din luna martie pentru un mandat provizoriu de cinci luni, și, la fel ca și în cazul liderului local din PSD, procesul de selecție al AMEPIP și Ministerului Energiei nu a făcut decât să-l confirme în funcție.

Cătălin Ionel Călinoiu nu a mai ocupat alte funcții publice sau în cadrul altor companii de stat, el provenind din mediul privat, fiind angajat al societății Premier Energy, fosta CEZ, pe partea de vânzări. Acesta nu apare ca fiind nici membru de partid, însă că numirea sa în fruntea CEO are legătură cu firmele din energie ale influentului deputat PNL Ion Iordache. În campania trecută de la alegerile prezidențiale, acesta apare la evenimentele electorale ale PNL-ului.

Victor Banța, și el numit acum în CS-ul CEO Oltenia, apare ca fiind fără afiliere politică. Doctor în , cu licența luată la aceeași universitate din Târgu Jiu, dar și cu studii la IDR și Academia Națională de Informații, Victor Banța este fost prefect al județului Gorj, între 2008 și 2009, funcție în care a fost propulsat de către PNL.

În anul 2020, în timp ce ocupa funcția de vice-președinte al organizației PNL Gorj, era numit în Guvernul Orban în postul de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Dezvoltării. Cu câteva luni înainte devenise funcționar public după ce obținuse, prin concurs, un post de expert investiții la Primăria Jilava. Primăria Jilava este condusă de mai mulți ani de un primar PNL. De la Jilava s-a transferat la Primăria Motru, de unde a ajuns apoi în Guvern. De la Ministerul Dezvoltării a , una dintre cele mai bănoase sinecuri de stat.

Ce se întâmplă cu jalonul din PNRR

Rămâne de văzut dacă Comisia Europeană va accepta procedurile de numire făcute de către autoritățile române. În cazul de față vorbim de un proces prin care practic doi dintre supraveghetorii numiți politic au fost reconfirmați în funcții.

Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, declara în luna martie, când era doar deputat, că a raportat la Comisia Europeană numirile politice de la CE Oltenia.

„Am transmis Comisiei Europene o solicitare de analiză, cu privire la modul în care s-au schimbat pălăriile între aceleași Mării, în Consiliul de Supraveghere. Vom vedea ce răspunde Comisia Europeană, e datoria mea să nu stau pasiv, nu când se întâmplă neapărat măgării de genul ăsta, ci când mai suntem și luați de proști.

Comisia Europeană a spus că trebuie înlocuit politicul din conducerea acestor companii, pentru că s-a făcut cu încălcarea legii, s-au trucat concursuri, s-au pus din pix și ei spun că îndeplinesc solicitarea asta, punându-și pe unii și mai evident politic acolo. Adică este o jignire și la adresa Comisiei Europene, care le-a cerut să facă o procedură normală, de numire a unor oameni”, declara atunci deputatul USR.