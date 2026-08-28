Conducerea Craiovei, prima reacție după tragerea la sorți! Câte puncte vor oltenii în Conference League: „Sper ca optimismul să nu fie debordant”

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Universitatea Craiova a suferit joi seară o mare dezamăgire. Campioana României a ratat calificarea în Europa League, după finalul dramatic cu Ararat Armenia din play-off, și se mulțumește cu un loc în faza principală din UEFA Conference League. Pavel Badea, președintele clubului din Bănie, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK după tragerea la sorți.

Cu cine se va duela Universitatea Craiova în Conference League

Trei vor fi pe stadionul „Ion Oblemenco”, cu Copenhaga, Getafe și Egnatia, iar alte trei în deplasare, cu Brighton, Kairat și Inter d’Escaldes. Statisticienii o văd pe Universitatea Craiova avansând în primăvara europeană cu un total de șapte puncte.

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Universitatea Craiova își va măsura forțele cu nume importante din fotbalul englez și spaniol, va avea parte de o partidă incendiară în Bănie cu Copenhaga și speră să obțină trei victorii cu Kairat, Egnatia și Inter d’Escaldes.

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Pavel Badea, președintele Universității Craiova, a analizat drumul echipei din Bănie în Conference League. Oficialul oltenilor a vorbit cu FANATIK despre meciurile din acest sezon. În opinia sa, campioana României va reuși să treacă mai departe. Badea este în continuare dezamăgit după meciul cu Ararat Armenia.

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„Meciuri interesante și eu cred că e mai puternică decât anul trecut. Cred că aveam o grupă mai bună în Europa League! Având în vedere dificultatea meciurilor de acum. Eu cred că putem face mai mult de 7 puncte. Cred că putem face 9-10 puncte și să ne gândim la calificare. Chiar sunt optimist. Dacă vom scăpa de acest ghinion, vom putea să aducem rezultate bune. Meciurile de acasă trebuie să le câștigăm, dar sper ca optimismul meu să nu fie debordant.

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Cea mai puternică e Brighton. Campionatul englez e numărul unu, apoi Getafe. Sunt doi adversari extraordinari. Tudor Băluță a fost acolo și el trebuie să demonstreze că e un jucător de bază și că investiția care s-a făcut în el și încrederea acordată sunt întemeiate. Va fi un meci special și pentru Gică Craioveanu, o emblemă pentru ambele cluburi, și îl așteptăm la meci. Sunt sigur că va ține cu Universitatea Craiova și va avea parte de o primire frumoasă. Obligatoriu trebuie să câștigăm cu echipele mai slab cotate dacă vrem să ne calificăm. Dacă echipa va juca la fel ca în Armenia, eu cred că are șanse să facă multe puncte.

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A fost o întâmplare și, dacă joci bine, nu poți să pierzi mereu. Campionatul e la început și eu cred că anul trecut am reușit, cu o organizare bună, să luăm toate trofeele, deci programul aglomerat nu ar fi un impediment, ci chiar un atu după aceste meciuri tari.

Doresc să transmit condoleanțe familiei lui Nae Ungureanu. Un mare jucător al Universității Craiova și care a fost la început alături de proiectul nostru, încă din 2013. Nu îl vom uita niciodată și a fost un om de mare onoare”, a declarat Pavel Badea, în exclusivitate pentru FANATIK.